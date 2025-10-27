Un joven de 19 años fue hallado muerto este domingo en una construcción precaria ubicada en la zona de Hollywood y Atlántida, en el barrio Puente Gallego. La víctima fue identificada como Brian González, y los primeros peritajes indican que presentaba una herida de arma de fuego en la cabeza.

El hallazgo ocurrió pasadas las 18.30, luego de varios llamados al 911 que alertaron sobre la presencia de una persona sin vida en el lugar. Al llegar, personal policial y médico constataron el fallecimiento y advirtieron que el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición.

La fiscal Paula Barros, del Equipo Fiscal Transitorio en Violencias Altamente Lesivas, dispuso el relevamiento del lugar por parte del gabinete criminalístico, la búsqueda de cámaras de seguridad en la zona, el levantamiento de rastros y la toma de testimonios a vecinos y posibles testigos.

El cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal para la realización de la autopsia, que permitirá establecer con mayor precisión la data y causa de muerte.

Desde el Ministerio Público de la Acusación informaron que hay líneas de investigación en curso bajo estricta reserva, orientadas a determinar la mecánica y el posible móvil del homicidio.