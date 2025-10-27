El mapa político del Gran Rosario cambió de color. En las elecciones legislativas, La Libertad Avanza (LLA) consiguió un triunfo aplastante: ganó en 18 de las 24 localidades del departamento Rosario, incluida la ciudad cabecera.

El violeta se impuso en casi todo el corredor metropolitano, con diferencias amplias que en varios casos superaron el 40% de los votos. En Funes, LLA alcanzó un 53%, contra apenas un 20% del Frente Patria. Pero el récord fue en Uranga, donde la victoria libertaria fue todavía más contundente: 55% a 19%.

En localidades como Pérez, Soldini, Álvarez, Arroyo Seco o Granadero Baigorria, los libertarios también se quedaron con la cima, relegando al peronismo al segundo lugar y dejando a Provincias Unidas muy atrás.

En total, el Frente Patria fue segundo en 11 municipios, con una performance dispar. Solo logró imponerse en cinco localidades: Villa Gobernador Gálvez, Acebal, Fighiera, General Lagos y Carmen del Sauce, donde el margen de diferencia fue ajustado.

Por su parte, Provincias Unidas apenas logró ganar en Pueblo Muñoz, y por muy poco: 34% contra 32% de Fuerza Patria y 28% de LLA.