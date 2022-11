El ministro de Gestión Pública de la Provincia de Santa Fe, Marcos Corach, cuestionó "el tratamiento mediático" de la imputación al ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, por asociación ilícita y espionaje, y afirmó que "buscan atribuirle al gobernador indicaciones delictivas".

"Hoy la imputación al exministro Sain estuvo en manos de la opinión pública antes de que efectivamente suceda. No hay otra explicación para esto que la intencionalidad política de quien lo filtra", indicó el funcionario, y continuó: "Esa misma intencionalidad se confirma con el tratamiento mediático del caso: buscan atribuirle al gobernador indicaciones delictivas cuando en realidad lo citado por el exministro es la orden de separar definitivamente el universo delictivo de la política y del Estado".

Sorpresivamente, luego de los mensajes del funcionario provincial, a través de su cuenta oficial de Twitter, Sain apuntó al Gobierno santafesino por no denunciar a los fiscales que protegen al presidente del bloque Evolución de la Unión Cívica Radical de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

"Ustedes son querellantes y en la causa hay muchos registros de carpetas y perfilamientos hechos por Pullaro en su gestión sobre políticos, empresas y sindicalistas ¿porque no se ponen a trabajar y dejan de pelotudear por twitter? Son gobierno, no una estudiantina rafaelina", apuntó el profesor e investigador de la UNQ.

"Ustedes viven obsesionados con Pullaro pero no hacen lo que tienen que hacer: denunciar a los fiscales que lo protegen. Ayer no permitieron que nuestro abogado le haga preguntas. Pónganse las pilas y laburen", indicó el ex ministro de Seguridad de Santa Fe y concluyó: "¿Para que se constituyeron como querellantes? ¿Tenian julepe de qué? Yo soy peronista bonaerense y guapo. No soy cagón y traidor como otros".