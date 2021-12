El ministro de Gestión Pública de la provincia, Marcos Corach, fue uno de los voceros del gobierno santafesino tras la reunión del miércoles por la noche en Casa Gris, entre el gobernador Perotti, parte de su gabinete y jefes de bloque de la Cámara de Diputados provincial. "Lo importante es que todos los bloques han manifestado decisión de trabajar juntos por la seguridad de la provincia. Salieron cosas importantes de la reunión, no fue sacarnos una foto para quedar bien. En el medio de tanto ruido, la ciudadanía debe ver con buenos ojos que estemos trabajando juntos", le dijo a LT8.

Enseguida, añadió cuando fue consultado por los allanamientos del pasado viernes en las sedes de Santa Fe y Rosario del Ministerio de Seguridad de la provincia: "Tenemos toda la disposición y la clara instrucción del gobernador de estar a disposición de esta y de cualquier otra investigación. Nosotros no tenemos acceso a la información que haya, por eso cualquier cosa que se diga es especulación pura, especulación política. Que lo único que pretende es generar daño. Hasta tanto la investigación no produzca resultados, nosotros no podemos decir nada, porque no tenemos acceso a la información".

A nivel oficial, los fiscales que llegaron el último viernes a la Sede de Gobernación y llevaron celulares, computadoras y documentación, no se produjo ningún informe sobre el contenido de lo incautado. No obstante esta la investigación en curso y sin haberse dado a conocer ni siquiera una imagen de lo hallado, varios actores de la oposición ya desfilaron por medios de prensa vinculando inclusive al gobernador con el conocimiento de presuntas carpetas con datos de inteligencia hecha en forma ilegal desde el Ministerio de Seguridad provincial durante la gestión de Marcelo Sain.

En este sentido, Corach llamó a la cautela: "Pido a todos aquellos que tenemos una responsabilidad pública, de ser al menos cautos. Salvo que quieran generar aún más zozobra, en medio de la que ya tenemos. Acá hay una intencionalidad que no está blanqueada, de generar este clima. Pero el daño no se lo hacen sólo al gobernador, sino a toda la gente que vive en esta provincia. Soy lo más honesto y franco. Seguramente en este contexto, sí, alguien tiene la idea de llevar a un juicio político al gobernador. No soy necio", aseguró.