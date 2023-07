El ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, y el secretario de Justicia, Eduardo Massot, participaron este jueves de la audiencia por el conflicto de los trabajadores municipales de Las Rosas. Como resultado de dicha audiencia, que se llevó a cabo en los Tribunales Provinciales de Cañada de Gómez, la jueza Marisol Usandizaga dictó el cese del Estado antijurídico.

Luego de la sentencia, Corach explicó: “La jueza ha dictaminado el cese del Estado antijurídico, de manera que por orden de la justicia tenemos que garantizar el libre trabajo de los empleados municipales de la ciudad de Las Rosas y la libre circulación de la maquinaria”.

A partir de esta instancia, coincidieron en que más allá de aceptar la validez del derecho de huelga, la medida de fuerza no puede significar el impedimento al derecho a trabajar de otras personas, ni neutralizar la llegada del público al edificio del municipio, de tal manera que no puedan realizar trámites en el lugar.

La medida adoptada implica que se garantizan los servicios mínimos y que el sindicato debe encausar sus reclamo por la vía pertinente, así como también se ordenó retirar la carpa de la municipalidad, la libre circulación de empleados y vehículos municipales y el cese de daños contra el municipio.

Además, se ordenó al Ministerio Público de la Acusación la identificación de las personas y vehículos involucrados. "Seguramente la fiscal Eugenia Lascialandare analizará los extremos legales para ver si van a imputar o no a las personas involucradas. Estamos hablando de más de 50 denuncias en el Ministerio Público de la Acusación, con lo cual también se ha tomado muchísimo tiempo para llegar a tomar esta decisión”, sostuvo el ministro.

En ese contexto, Corach detalló que “el gobierno de Santa Fe ha intervenido innumerables veces tratando de mediar en el conflicto”.

Por su parte, Massot afirmó: “La esperanza es que esta audiencia de hoy sirva como una posibilidad de que sea el inicio de la solución de este conflicto que viene de vieja data. Hoy no era una audiencia de conciliación, simplemente para cesar el Estado antijurídico de algunos hechos que se habían sucedido y para que los ciudadanos y ciudadanas de Las Rosas puedan estar tranquilos”.

“Respecto a la fuerza policial no hay ninguna denuncia y, con respecto a ciertas agresiones físicas en los últimos videos de los últimos días, sí se podrían llegar a apreciar y hay algunas denuncias que han hecho particulares al respecto. Todavía no hay ninguna imputación, son legajos que están en trámite así que seguramente van a correr su proceso normal. Eso no es materia de este procedimiento que hoy tuvimos”, puntualizó el ministro Corach.