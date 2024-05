La concejala y referente de la Unión Cívica Radical (UCR) a nivel local, María Eugenia Schmuck, ratificó su descontento con el gobierno nacional por la quita de subsidios al transporte. En medio de estas diferencias, descartó la posibilidad de un acercamiento político, como ocurre a nivel nacional, con La Libertad Avanza.

En diálogo con Si 98.9, la presidenta del Concejo manifestó: “Le estamos bancando el boleto a $300 a quienes viven en la Ciudad de Buenos Aires (Caba) y Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba). Entonces hagamos una cosa: dejemos de mandar plata del impuesto al combustible y con eso podríamos pagar el transporte a 300 pesos”.

Este miércoles se conoció que la liga de intendentes del interior (que integra Pablo Javkin) responderá con una convocatoria a la reciente decisión del gobierno de Javier Milei de aumentar los subsidios del transporte solo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

“Cada vez que cargamos combustibles, aportamos 124 pesos con el impuesto. Como provincia, en cuatro meses aportamos 29.700 millones de pesos, de eso no volvió nada. El último mes aportamos 14.100 millones de pesos”, dijo Schmuck al respecto.

Los referentes municipales anunciaron que marcharán al Congreso de la Nación para reclamar fondos para el Transporte Urbano de Pasajeros (TUP). Según explicaron en un comunicado, la marcha al Congreso se realizará dentro de dos semanas, el martes 4 de junio.

“El problema es que tenemos un gobierno nacional que cree que solo tiene que gobernar para Amba y Caba, y que incumple las normas”, sostuvo la referente radical. De hecho, hizo la comparación con gobiernos anteriores y sentenció: “Por lo menos cumplían por lo menos con la dosis de federalismo que implica la constitución del impuesto. Una cosa es menos de lo deseable, otra cosa es cero”.

Por último, se refirió al coqueteo que existe entre referentes provinciales del Frente Unidos con sus pares de La Libertad Avanza y evaluó: “Yo con un partido político que le recorta a las universidades, que se olvida del interior a la hora de financiar lo que corresponde, la verdad que no tengo muchas ganas de formar parte, porque no me voy a poner de acuerdo en nada”.