La moratoria previsional sigue estancada producto de la oposición nacional. El proyecto figura en el temario de sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo hasta el 28 de febrero, no encuentra eco fuera del oficialismo, entre ellos, los representantes de Santa Fe.

La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, establece un plan de pago de deuda previsional, que permitiría a unas 800.000 personas, que no cuentan con aportes suficientes, poder acceder a la jubilación. El diputado nacional del Frente de Todos, Marcos Cleri, señaló a la oposición: “Hay doce diputados de Santa Fe que no van a trabajar y se creen con el derecho de decidir que 80 mil santafesinos, de los cuales 40 mil residen en Rosario, no se puedan jubilar”.

“Son del frente de frentes, diputados de (Maximiliano) Pullaro y (Carolina) Losada, del PRO, del socialismo. No tienen la voluntad de votar la ley de moratoria argumentando que no debe haber más jubilaciones sino un esquema de que a los 65 años se cobre 80% de la jubilación mínima y listo”, dijo en Sí 98.9.

Se esperaba terminar el 2022 con la Ley de Pago de Deuda Previsional, pero cuando se iba a debatir en la Cámara de Diputados la oposición no dio quorum para su tratamiento. Ahora el futuro en extraordinarias es incierto.

Sólo una de diez mujeres que cumplan 60 años este año se van a poder jubilar. O sea, el 90%. En hombres el impedimento alcanza al 70%", dijo y agregó: “Que vayan a trabajar (estos legisladores), no pueden ser tan vagos. Van sólo a defender a los jueces”, disparó.

"Son una vergüenza. Cuando tuvieron que votar que los jueces paguen (Impuesto a las) Ganancias dijeron que no, defienden privilegios. Cuando tienen que ir a trabajar para construir derechos, como la jubilación de tu papá, vecina, tía, quien sea que trabajó y no le hicieron los aportes o registraron, o por situaciones económicas no pudo aportar, le niegan el pago de esos aportes.

Pullaro, Sain, la seguridad

Por otra parte, el legislador nacional tuvo duras declaraciones hacia el diputado provincial Maximiliano Pullaro, eventual competidor por la Casa Gris desde Juntos por el Cambio. De él dijo que fue “el peor ministro de Seguridad”.

"Pullaro, Losada, gente de lo que era el Frente Progresista –dijo Cleri–, que no quieren votar la ley de emergencia en seguridad. Cuatro años la tuvieron ellos, votada por el peronismo, ahora ellos no quieren votarla. Con eso no se especula. Son egoístas. El peor ministro de Seguridad fue Pullaro junto con Sain. A Sain lo trajo Pullaro a Santa Fe. Decía que era el Che Guevara. Hay una matriz, hay que poner luz sobre esta gente, son parte del problema. No hay que permitir que estas personas a nivel provincial y nos quieren hacer tanto daño a nivel nacional tengan sus cómplices. Pido que vayan a trabajar y voten a favor de la gente".