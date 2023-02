Invitada por la agrupación Vecinales Unidas, la diputada provincial Clara García señaló “la necesidad de recobrar la paz para la ciudad”, lo que requiere de “un acuerdo político” y las acciones necesarias para tener “mejor control policial, más justicia y más políticas sociales”.

Invitada por la agrupación Vecinales Unidas (VU), la diputada provincial Clara García se reunió con representantes de unas 40 entidades de distintos barrios de Rosario para analizar la crisis de seguridad que atraviesa la ciudad, a la vez que compartir su diagnóstico y los planes de acción para superarla.

Tras el encuentro, la legisladora destacó la tarea que realizan los vecinalistas “para sus barrios y para sus vecinos, en especial en un tema que tanto los preocupa como es la seguridad”. En ese marco, puso de relieve “la necesidad de apaciguar Rosario”, lo que implica lograr “un acuerdo político” y poner en marcha todas las acciones necesarias para tener “mejor control policial, más justicia y más políticas sociales”.

En primer lugar, García afirmó que “Rosario necesita ya mismo 250 patrulleros; un sistema 911 eficiente como había comprometido este gobierno; más tecnología y más equipamiento. Hoy observamos como la policía no tiene chalecos, ni patrulleros, ni equipos de comunicación para desarrollar tareas de prevención. Es urgente invertir en este sentido”, y agregó: “El gobierno provincial hace alarde de haber gastado $3.000 millones que le permitía la ley de Emergencia en Seguridad, pero sabemos que la provincia Santa Fe tiene $114.000 millones en el banco”.

La legisladora sostuvo que después del eslogan «paz y orden» utilizado por el gobernador Omar Perotti, “nunca más nadie tiene que tomar a la seguridad como bandera de campaña, mucho menos cuando atrás no hay un plan, ni equipos ni decisión de invertir”, dijo en referencia a la actual gestión. “Si en tres años de gobierno ya hubo cuatro ministros con perfiles totalmente distintos eso significa que no se sabe hacia dónde se va, que no hay rumbo”, añadió.

García también mencionó la necesidad de “consolidar el sistema de justicia penal para que no haya impunidad” y reclamó “una relación seria con el gobierno nacional y no este intercambio de críticas a través de los medios que hoy estamos viendo. La Nación tiene mucha responsabilidad porque el narcotráfico es un delito federal y hace 40 años que no se crean en la provincia de Santa Fe juzgados ni fiscalía federales”, graficó.

Por último, mencionó la importancia de contar con “políticas sociales robustas, donde los vecinos y vecinas sientan que el Estado está presente en el territorio”, y si bien a modo de autocrítica reconoció que en los gobiernos del Frente Progresista había cosas que mejorar, también recordó que se estaba presente en los barrios más vulnerables con intervenciones integrales como el Plan Abre, el Nueva Oportunidad y el Vuelvo a Estudiar, orientadas a contener y mejorar la calidad de vida de estos sectores, que fueron descartadas por la actual gestión provincial. “Para empezar a revertir esta realidad tenemos que recuperar la presencia del Estado en el territorio”, finalizó.

García concurrió al encuentro acompañada por el diputado nacional Enrique Estévez; la diputada provincial Lionella Cattalini, y el ex secretario de Gestión Pública del Ministerio de Justicia Matías Figueroa.