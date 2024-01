En el marco de una intensa jornada en el Congreso de la Nación, con el oficialismo intentando lograr acuerdos para el dictamen de mayoría que finalmente terminó saliendo el martes por la noche, el diputado nacional Gabriel Chumpitaz manifestó que su espacio acompañará “en términos generales” la Ley Ómnibus enviada por el presidente Javier Milei, pero con algunos puntos innegociables y fuertes críticas.

Más precisamente, el legislador nacional por Santa Fe del PRO criticó la “improvisación” por parte del Gobierno nacional y que se hiciera “una ensalada de 600 temas”, diferenciando en que “Argentina necesita discutir cosas importantes, pero principalmente cosas urgentes”.

En ese sentido, y tras haberse reunido al mediodía con el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, también afirmó que no acompañarán “ninguna suba de impuestos ni retenciones”.

En declaraciones a Radio Sí 98.9, Chumpitaz lamentó que la discusión “no fue como se esperaba” ya que “se hizo realmente una ensalada de 600 temas y no se profundizar en muchos de ellos”, y criticó que todo cambiase minuto a minuto, calificando el movimiento del gobierno de “muy desprolijo”.

“Hace dos, tres semanas que venimos con que hay sesión, que no hay sesión. En ese sentido el gobierno es muy desprolijo. Lo hace, no sé si de manera improvisada, pero la verdad que lo he visto muy mal en el tratamiento de la ley. A los tirones, a los empujones, poniendo y sacando temas, discutiendo temas mezclados. Cuando vinieron los distintos representantes de las instituciones se mezclaron todos los temas en el plenario de comisiones”, detalló el rosarino legislador nacional.

Dentro de ello, contó que desde su bloque elevaron una propuesta “para un ordenamiento, tener una hoja de ruta que permita ordenar temas, ser responsables, ordenar tiempos y tomar un compromiso político que signifique que en alguna fecha determinada se pueda votar el dictamen y se llegara así”, pero lamentó que la misma no fuera aceptada y que por eso hoy sea todo tan caótico.

Sobre su encuentro con Pullaro y el pedido de votar en contra si no se modificaba el aspecto retenciones, Chumpitaz respondió: “Nosotros dijimos hace tiempo, hace años, y lo dijimos también en campaña, que no íbamos a acompañar ninguna suba de impuestos, ninguna suba de retenciones. Nosotros entendemos que hay que apoyar al sector que produce, a quienes generan riqueza, a quienes generan empleo. En ese sentido, Santa Fe es una de las provincias que más produce. Siempre planteo que hay una matriz de coparticipación invertida donde Santa Fe aporta muchísimo y recibe muy poco”.

En la misma línea, el diputado nacional del PRO contó que junto al ministro de Obras Públicas santafesino, Lisanrdo Enrico, fueron la semana pasada a Casa Rosada a exigir por cuestiones básicas que deberían estar, de por sí, garantizadas por Nación.

“Fuimos a reclamar bacheo y corte de césped de las rutas nacionales que cruzan la provincia de Santa Fe. A tal punto llegamos, ya no es que estamos pidiendo la autovía. Eso es lo mínimo. 2800 kilómetros de rutas nacionales cruzan por Santa Fe. Fuimos a pedir principalmente la 11, la 33, la 34, que son los tres íconos de nuestra provincia, más allá de la 9. Las tres son rutas productivas, por donde sale el 80% del cereal de la República Argentina. Y sin embargo, eso hoy no está”, criticó.

Gabriel Chumpitaz también indicó que, si bien desde el PRO tienen “toda la intención de acompañar la ley en términos generales” y que toda la coalición “está en la misma sintonía”, aseguró que algunos ítems se votarán en forma particionada y serán rechazados, como el caso de las retenciones.

No obstante, también expresó su desacuerdo en que haya cuestiones como las privatizaciones de empresas estatales que se voten en forma de paquete: “Originalmente había un paquete de 4| empresas, luego quedaron 40. Pero yo soy de la idea de que hay que votar una por una, porque cada una es distinta. No es lo mismo la TV Pública que Aerolíneas Argentinas, no es lo mismo Fabricaciones Militares que YPF. Entonces, me parece que no es correcto votar un paquete completo”.

Finalmente, y ya con los dictamenes que emitió el Congreso este martes, Chumpitaz contó que “jueves o viernes se podría estar sesionando” y que “se estima una sesión larga, de dos o tres días”.

Dentro de ello, y como otro signo de improvisación, destacó también que no se tuvieran en cuenta aspectos como la impresión del orden del día, que se tarda un día y medio en sesiones de temática extensa como las del Presupuesto, y en este caso demoraría por lo menos dos.

“La verdad que no creo que quiera ganar tiempo el gobierno. La Argentina no tiene más tiempo para nada. Sí estoy de acuerdo con que la Argentina en los últimos 100 años no se puede cambiar en 3 semanas, pero me parece totalmente irresponsable tratar temas así a las apuradas. Tratar un dictamen a las apuradas. Y hay algo de improvisación. Yo he escuchado a diputados del oficialismo decir que son apolíticos, en el ascensor, por ejemplo, del anexo del Congreso. La verdad que uno se asombra cuando lo escucha decir que son apolíticos… y estamos acá tratando, con distintos pensamientos, distintos partidos políticos, estamos tratando de sacar a la Argentina en ascenso. Por lo menos es lo que pensamos cuando participamos en política”, cerró el legislador.