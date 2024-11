El Concejo Municipal aprobó este jueves un proyecto del Concejal Lisandro Cavatorta que le solicita al gobierno nacional que intime a SADAIC de abstenerse de realizar cobros indebidos e intervenciones en eventos privados, regulados en el Decreto 765/2024.

“La interpretación del decreto estaba generando problemas en los salones de fiesta. Se estaban repitiendo situaciones confusas y hasta tensas. No estaba claro si la gente tenía que pagar o no SADAIC. La respuesta fue contundente del gobierno nacional y lo que hoy aprobamos sirve para evitar situaciones violentas en medio de un evento” remarcó Cavatorta.

Pese al DNU del 28 de agosto y la respuesta del Ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cuneo Libarona, al Concejal Lisandro Cavatorta respecto de que no hay que pagar SADAIC ni AADI CAPIF al realizar una fiesta privada, muchos salones remarcaron que los cobros se seguían realizando y que en algunas oportunidades, los salones y clientes “pagan por las dudas”.

“Con la respuesta de hace algunos días de Cuneo Libarona aclaramos la situación y ya sabemos que no hay que pagar cuando se hace una fiesta privada. Nuestro proyecto aprobado apunta a que el gobierno nacional intime a SADAIC de abstenerse a cobrarles a los clientes ni que vayan inspectores de imprevisto a alguna fiesta” agregó el edil.

El proyecto, aprobado por unanimidad en el Concejo Municipal, cuenta con el apoyo de la Cámara de Salones de Fiestas de Rosario y responde muchas consultas de vecinos y vecinas de la ciudad que no sabían si debían pagar o no SADAIC y AADI CAPIF.

“Si esto seguía así, perjudicaba a todos, la gente estaba pagando algo que no correspondía y se le hacía más caro el alquiler del salón o el costo de la tarjeta. Insisto, lo más importante es que la gente sepa que no tiene que pagar SADAIC en un evento privado, que los salones no pueden cobrárnoslo y sobre todo, que SADAIC se abstenga de pasar a cobrar por los salones” concluyó Cavatorta.