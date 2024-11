La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, y giró al Senado, el proyecto que busca combatir la ludopatía y el fenómeno de las ciberapuestas, donde se establecen fuertes restricciones a la publicidad para fomentar el juego de azar.

La aprobación se logró con los 139 votos de Unión por la Patria, Coalición Cívica, Encuentro Federal, y Democracia para Siempre, Innovación Federal y mientras que en contra (36) lo hizo la Libertad Avanza. Además, hubo 59 abstenciones que en su mayoría fueron del PRO, la UCR y del MID.

El debate se realizó en medio de fuertes presiones de las empresas de juego que rechazaron de plano esta iniciativa, que ahora deberá ser discutida en el Senado.

El principal punto de discusión está centrado en el articulo 8 del dictamen de mayoría que establece las restricciones que tendrán esas empresas en todo el país.

Ese artículo establece que se prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar y de apuestas en línea.

También establece que quedan comprendidas las plataformas y redes sociales a través de internet, las tecnologías de la información y la comunicación, la comunicación audiovisual, la publicidad exterior, en indumentaria deportiva, cartelería en la vía pública o en espacios privados de uso público, medios de difusión gráfica, radiales, televisivos, emplazamiento del producto o cualquier otro medio de comunicación actual o que surja en el futuro y que a tenor de los avances tecnológicos puedan ser utilizados con los mismos fines.

Ese artículo fue aprobado por 134 contra 32 y 34 abstenciones de la UCR y el PRO.

Solamente se permite la publicidad dentro de casinos, bingos, hipódromos y otras casas de apuestas o agencias de lotería.

Además el dictamen que prohíbe el acceso de los jóvenes a las plataforma digitales y la publicidad de los juegos de azar en camiseta de fútbol, espectáculos masivos, abrió un debate sobre hasta dónde el Congreso puede avanzar en las atribuciones de las provincias.

En este marco, los defensores de la iniciativa dicen que el Congreso puede avanzar porque se está regulando sobre un tema vinculado a la salud.

Otro artículo que generó polémica es el que establece que no podrán ser operadores de plataformas de juegos de azar los que sean deudores del Estado Nacional, aquellos que tengan condenas firmes por transgredir las normas del juego clandestino, familiares de la Autoridad de Aplicación, los morosos de deudas alimentarias.

También se establece penas de tres a ocho años a que organice, administre cualquier sistema de captación de juegos de azar sin autorización de la jurisdicción competente.

La sesión se inició al mediodía con la presencia de 133 legisladores.

El quórum se conformó con la presencia de 96 de Unión por la Patria, 6 de la Coalición Cívica, 9 des sus 16 miembros Encuentro Federal, Democracia para Todos aportó 6 de sus 12 integrantes, y la UCR 12 de sus 20 integrantes y cuatro la izquierda.

Al iniciar la sesión y a propuesta del diputado Julio Cobos se recordó los cuarenta años del acuerdo del Beagle entre la Argentina y Chile, se hizo un homenaje al ex diputado fallecido

Héctor "Tito" Stefani y a Juan José Sebrelli y se aprobó un proyecto para prorrogar el plazo que tiene el Estado para promover la expropiación de la sede donde funcionó Cromañón.

El debate fue abierto por la presidenta de la comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, Mónica Frade, quien señalo que que con el proyecto que "se está tocando la

recaudación de los gobernadores".

Al defender el dictamen de mayoría que busca combatir la adicción al juego, Frade señaló que "estamos por dar una discusión que tiene que ver con una contraposición entre salud mental y

recaudación".

"Sabemos lo que estamos tocando con este proyecto, tiene que ver con la recaudación de los gobernadores, y tiene que ver con un mega negocio que en la Argentina ha tenido un desarrollo inusitado en estos años", destacó.

Por su parte, el diputado de UP Rogelio Iparraguirre dijo que "esta votación es un primer paso. Tiene que ser la oportunidad para discutir temas que hemos postergado como el contexto en el

cual surgieron las nuevas tecnologías y cómo han impactado en nuestras vidas. La ludopatía desbordó a los pibes, pero es un problema de la sociedad".

Desde el PRO, la diputada Silvana Guidici, defendió el dictamen de minoría dijo que "es vital combatir este flagelo" y "trabajar sobre todos los canales donde los chicos terminan siendo cooptados para esta adicción".

"Proponemos controlar y regular la publicidad, que se combatan las plataformas de manera efectiva y que haya un control parental. Debemos focalizarnos en el acceso por biometría para que los jóvenes no puedan entrar", agregó.

El legislador de Democracia para Siempre, Facundo Manes, señaló que "Hoy la sociedad nos está escuchando y no puede aceptar los lobbies, las internas entre los políticos, las miserias entre los políticos, porque una madre o un padre de los barrios más vulnerables de Argentina espera algo de nosotros o quizás espera muy poco de la política, pero espera que hoy demos un paso, un avance para proteger a los jóvenes, para proteger a nuestra gente, porque como dije un país es mucho más que un pedazo de tierra con gente viviendo adentro".

Desde la UCR, la presidenta de la comisión de Familia, Niñez y Juventudes, Roxana Reyes, afirmó que "lo que debe quedar claro es que todos estamos de acuerdo en que tenemos que combatir la ludopatía y en particular la ludopatía infantil, y eso significa prohibir totalmente la publicidad y también con regular las plataformas y el acceso de los niños, niñas y adolescentes a las plataformas de juegos y apuestas".

En tanto, la radical Karina Banfi, señaló que el dictamen de minoría "tiene una mejor redacción, y no es un tema menor redactar bien una ley" .

"Con respecto al tema de la publicidad, se habla mucho de la necesidad de ser taxativos, dejar poco a la reglamentación para evitar algún tipo de intromisión de parte de algún funcionario

público. Pero no podemos hacer una ley de esta envergadura porque hay un funcionario que no nos gusta o que creemos que no tiene la idoneidad para ese cargo", agregó.

La diputada de Innovación Federal, Pamela Calletti respaldo el proyecto al señalar que se requiere "un marco regulatorio como esta ley que prohíba que niños y adolescentes puedan apostar, porque apostar no es un nueva porque encubren una conducta depredadora".

Desde la Libertad Avanza, la diputada Nadia Marquez, dijo que no "acompañarán el dictamen de mayoría" y advirtió que "si no trabajamos en educación con niños y en valores con adultos no

vamos a llegar al objetivo que estamos buscando".