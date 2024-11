La Diputada provincial del bloque Somos Vida, Amalia Granata, volvió a hacer ruido este jueves en la Legislatura en el marco del debate de un proyecto impulsado por el oficialismo de apoyo a la infraestructura de clubes santafesinos.

Según manifestó la periodista en su descargo, ya existe una ley que va en ese sentido, pero lo que se busca con esta nueva iniciativa es “hacer más caja para la política usando a los clubes como excusa”.

Al respecto, manifestó: Ya se votó una ley para reducirle los salarios a los trabajadores públicos pero sí hay un presupuesto enorma para la infrestructura de los clubes, algo a lo que no me opongo, de hecho estoy en contra de las SAD, pero que no me vengan a decir que les importan los clubes, porque despues de la campaña no han hecho nada".

En ese sentido, Granta hizo alusión directa al gobernador Maximiliano Pullaro y al senador Felipe Michlig y aseguró: “Nunca hubo tanto apuro para tratar un proyecto, acá aparece Michlig y parece que aparece un monje negro. Él necesitaba que esto ingrese al presupuesto, por eso la urgencia”.

Además, cargó contra los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el cual ella preside, y dijo: “Son la casta de las maniobras turbias y oscuras. Scarpin me dijo que el proyecto iba a salir igual porque ellos son mayoría. Esta es la escribanía del monarca Pullaro”.