La Cámara de Diputados fracasó hoy por falta de quórum, en su intento por tratar el proyecto de Ficha Limpia, que impide a los condenados en segunda instancia poder ser candidatos a cargos electivos.

Es una iniciativa impulsada por el PRO, la LLA, y la UCR para impedir la postulación de Cristina Fernández de Kirchner, días después de la ratificación de un fallo de Casación con pruebas deficientes que la condenan a 6 años de prisión. Pero no pudieron reunir los 129 diputados para habilitar el debate, ya que solo había 116 cuando el presidente de la cámara, Martín Menem, levantó el plenario del cuerpo.

Uno de los datos salientes de la sesión es que el oficialismo retaceó el quórum ya que faltaron 8 de sus 39 legisladores que conforman la Libertad Avanza. Los bloques de la UCR, y la de la Coalición Cívica, y Democracia para Siempre denunciaron un pacto entre la Libertad Avanza y Cristina.

Lo que sucede es si se aprobaba el proyecto de Ficha Limpia y el Senado lo convertía en ley la ex presidenta no iba a poder ser candidata en las elecciones de renovación parlamentaria.

Se trataba de la última convocatoria de las sesiones ordinarias, en una semana que tuvo tres jornadas consecutivas de actividad en el recinto. El intento del PRO en tratar el proyecto (tuvo una ausencia por enfermedad y dos faltazos desde la provincia de Santa Fe) volvió a fracasar pese a que contaba con apoyo de la Coalición Cívica, Democracia para Siempre y la UCR. Incluso, obtuvieron menos que en su convocatoria de la pasada semana por la misma agenda, en la que alcanzaron 128 asistentes.

Reproches por derecha

Una vez caída la sesión, Silvia Lospennato (PRO) -impulsora de proyecto- tomó la palabra y expresó su molestia: "Supongo que los corruptos van a estar festejando hoy y también van a festejar los terroristas". "Todos sabemos que esta ley hoy se cayó porque la impunidad es muy poderosa", apuntó y agregó que "no creemos en las casualidades y los imprevistos. La semana pasada pensé de buena fe que hubo diputados que tuvieron imprevistos pero hoy me siento burlada". "No va a quedar así para los ciudadanos, que van a mirar con lupa quiénes son los que hoy no vinieron al recinto", concluyó.

Mismo tono tuvo Juan Manuel López (Coalición Cívica), quien apuntó a La Libertad Avanza: "No le mientan a la gente. Quieren confrontar con Cristina Kirchner, la quieren de candidata. Están dispuestos a perder la elección por una táctica de corto plazo que puede hacerle muy mal a la Argentina. Ese es el acuerdo y se acaba de consolidar". "Yo no le deseo eso a mi país, deseo que los que tienen condena de corrupción, como dice el artículo 36 de la Constitución que se redactó hace 30 años, no puedan ser candidatos porque son traidores a la patria", agregó.

Rodrigo de Loredo (UCR) fue el tercero en intervenir y, tras remarcar los países latinoamericanos y las provincias nacionales que ya cuentan con Ficha Limpia, manifestó que existe "una envergadura estructural de la corrupción de la cual muchos bloques hoy están siendo cómplices". "El oficialismo se ha ocupado en su estrategia ultrapolarizadora, con fines electorales inmediatos, de que esto no prospere", interpretó.