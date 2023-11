Comenzó a funcionar un espacio heterogéneo de instituciones interesadas en sostener y mejorar el Parque Independencia como el mayor y más reconocido pulmón verde de Rosario. El martes se reunieron en el bar del Lago instituciones intermedias, civiles, clubes, concesionarias de ese paseo con el fin de elaborar un plan de control y seguridad.

Se trata del Consejo Consultivo del Parque Independencia, un organismo plural que se formó a instancias del concejal Lisandro Cavatorta, y apunta a lograr vigilancia policial las 24 horas y un centro de monitoreo exclusivo.

“Logramos juntarnos por primera vez con las partes involucradas para exponer los detalles de este Consejo, sus objetivos, funcionamiento y trabajo. Es muy importante que todas las instituciones y entidades que son protagonistas del día a día del Parque puedan aportar información y experiencias para elaborar un mejor plan de control y seguridad para el lugar” remarcó Cavatorta, al calificar de positiva esta primera reunión.

De la reunión participaron las asociaciones “Amigos del Parque Independencia” y “Amigos del Museo de la Ciudad”; las empresas concesionarias del bar del Lago, de las lanchas a motor, de las bicis acuáticas y de los juegos mecánicos ubicados en Pellegrini y Pueyrredón; el Museo “Julio Marc” y el “Castagnino”, el Jardín de los Niños; representantes del Instituto de Educación Física Nº11; los carritos de comida rápida y de los clubes Newells Old Boys, Provincial, y Gimnasia y Esgrima de Rosario.

“El Parque Independencia es uno de los más grandes del país, y el más grande de la ciudad. Todas las instituciones que lo componen son muy importantes, y todas conocen muy bien lo que pasa en el Parque. Tenemos que prestar atención a los horarios de entrenamiento físico, las visitas a los museos, los partidos de fútbol, la presencia de alumnos del ISEF Nº11 que allí realizan sus prácticas, a las zonas gastronómicas y también a la circulación interna. Con todos esos datos podemos nutrir a los especialistas en armar el plan de control y seguridad para el lugar, tanto en patrullaje como en presencia de control municipal, la montada de Gendarmería Nacional, la video vigilancia y monitoreo de todas las áreas del Estado que puedan contribuir en darle más seguridad a nuestro querido Parque Independencia”, agregó Cavatorta.

El proyecto ingresado al Concejo para controlar el Parque fue elaborado a raíz del pedido realizado por los Amigos del Parque Independencia, e impulsado por el edil Cavatorta. En éste plan, con características particulares para el Parque Independencia, se demanda que se refuerce la presencia de organismos de seguridad, control y fiscalización mediante operativos conjuntos y coordinados entre el Municipio, Provincia y Nación, permanentes las 24 horas del día, los 365 días del año. Asimismo, contempla la creación del Consejo Consultivo del Parque Independencia y exige la instalación de un sistema de video-vigilancia acorde a las características del Independencia.

Siguiendo el ejemplo de espacios públicos con características similares como el Parque San Martín en Mendoza, la Plaza Moreno en La Plata, los Bosques de Palermo o Puerto Madero en Capital Federal, donde se han montado centros de visualización y prevención específicos para el control de esos sitios, el proyecto de Cavatorta solicita también que se incorpore un centro de monitoreo exclusivo para el Parque Independencia.

“A mi me gusta cuando se aprueban los proyectos. Pero el verdadero trabajo empieza ahí. Ahí no termina, ahí empieza. Ahora hay que hacer que se reglamente lo que aprobamos. Que tanto el municipio como el Ministerio de Seguridad de la Provincia se pongan a trabajar en la ejecución de este plan. Es ahora cuando más tenemos que trabajar. Como pasa muchas veces, logramos que los proyectos se aprueben, pero luego no se cumplen. Esperamos que este no sea el caso y vamos a trabajar para eso” agregó el edil del bloque Todos Hacemos Rosario.

El titular de la Asociación Amigos del Parque Independencia, Adrián D'Alessandro, celebró ésta primera reunión del futuro Consejo Consultivo y la calificó como un “hito histórico”. “En tantos años no se había podido lograr una articulación como esta entre todas las instituciones que formamos parte del Parque, con una mirada institucional. Ahora nos une lo prioritario, es colaborar en la seguridad del predio, de las personas que nos visitan como de las instalaciones del lugar, que vienen sufriendo el robo y vandalismo a diario".

Cavatorta señaló que “la seguridad se hace en el territorio, y si bien en Rosario hay inseguridad en toda la ciudad, cada territorio tiene una complejidad específica. No es lo mismo el delito en Las Delicias que en el microcentro. Y cada lugar, cada problemática, merece una solución también específica. No se aborda el control del territorio o un partido de fútbol como la salida de un cine. El Parque independencia es uno de los más importantes del país, el más importante de la ciudad, y tiene que tener un plan de control y seguridad exclusivo para cuidar a tanto a quienes lo visitan como al parque mismo”