Por estas horas continúa la situación dramática por las inundaciones que están viviendo numerosos barrios de Rosario, San Lorenzo y Santa Fe Capital, por falta de urbanización e infraestructura, frente al temporal que sacudió la región y que está pronosticado que continúe los próximos días.

Al respecto, la precandidata a gobernadora por el Frente de Izquierda, Carla Deiana declaró: “Día de la patria con barrios, hospitales, escuelas e incluso colectivos inundados. La culpa no es de la lluvia, es de los gobiernos. Es responsabilidad de Pablo Javkin, Emilio Jatón y del conjunto de los intendentes, así como del gobernador Omar Perotti, que no tomaron ninguna precaución frente a una alerta meteorológica de hace una semana, como destapar las bocas de tormenta o limpiar las zanjas precarias que recorren los barrios populares. Las cuadrillas municipales están completamente precarizadas, no cuentan con las herramientas de trabajo necesarias ni garantías de seguridad mínima. Pero no son solo los barrios, circulan videos entre la docencia de cataratas que filtran techos y paredes de las escuelas de toda la provincia, igual que sucede en los hospitales e incluso en líneas de colectivos. Estamos frente a una provincia devastada por décadas de gobiernos capitalistas que dan la espalda a las necesidades populares”.

Y planteó medidas: “Exigimos cuadrillas para limpiar las zanjas cumpliendo condiciones de seguridad. Servicio de recolección de residuos y entrega de alimentos, productos de limpieza y agua potable. Que el gobierno reciba el listado de los bienes perdidos por las vecinas y vecinos y se haga cargo de su devolución integral. Inmediata liberación de partidas presupuestarias para las obras de infraestructura en los barrios, escuelas y hospitales. Seguiremos luchando por un plan de urbanización de barrios, villas y asentamientos, con trabajadores bajo convenio y salario acorde al costo de vida, financiado con un impuesto progresivo a las grandes cerealeras, los bancos y a las grandes empresas constructoras responsables de acaparar la tierra para la especulación inmobiliaria”.

Por su parte, Melisa Molina, referente del Polo Obrero de Rosario hizo un llamado solidario: “Hay barrios enteros inundados, casas y comedores populares, como los del Polo Obrero, destruidos por el agua. Frente al reclamo que realizamos a las autoridades, vinieron cuadrillas que no contaban con herramientas, ni vestimenta adecuadas para afrontar la situación. La situación es dramática y cientos de familias han perdido sus pertenencias, por lo cual el Polo Obrero está organizando una enorme colecta provincial, frente a un Estado que abandonó a los vecinos a su suerte. Recibimos ropa de abrigo, colchones e insumos para los comedores populares, invitamos a quienes hagan las donaciones a entregarlas ellos mismos para estrechar lazos de solidaridad y mantener un estricto control obrero para que haya transparencia.”