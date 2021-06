El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó que el objetivo y el compromiso del Gobierno es que "la Argentina vuelva a crecer", para lo que se requiere "una recuperación real de los salarios".

"La decisión y el compromiso del Presidente (Alberto Fernández) es que este año la Argentina vuelva a crecer después de tres años y que ese crecimiento redunde en una recuperación real de los salarios para que le ganen a los precios y a la inflación", dijo Cafiero en una entrevista publicada en la edición de este lunes del diario Página/12.

Asumió que el inicio del año fue "con mucha inflación", pero se expresó confiado ya que, dijo, "se empezó a desacelerar", aunque no aún de la manera que esperan.

"Todavía no es un número que nos contente y tenemos que profundizar esa baja, pero a la vez, producto de las paritarias, los salarios van a empezar a crecer", dijo.



Agregó que "se siente que comienza a haber una recuperación económica ligada a algunas ramas industriales, a la construcción", y dijo que "hay cifras que lo demuestran".



"La Argentina se está recuperando, no sólo de la caída del 2020 producto de la pandemia, sino también por encima de valores de 2019 cuando lo que había era una política económica que iba en contra de la producción y del empleo", apuntó.



Allí reconoció que “es cierto que hay trabajadores que aún no lo están sintiendo” y es por eso que “ahí" es donde el Gobierno viene "apuntalando una batería de políticas públicas para atacar con determinación el tema de la inflación, que es el que deprime el ingreso de las familias”.



Sobre las políticas para contener al aumento de precios, Cafiero consideró que “no hay una fórmula mágica que te permita resolverlo en dos meses, como dijeron otros", sino que "es un trabajo permanente y hay que enfocarlo con mucha seriedad desde su multicausalidad”.



“Para eso se necesitan acuerdos de precios y salarios, un ordenamiento macroeconómico y políticas públicas desde la Secretaría de Comercio que van funcionando acompañadas de sanciones para el que incumple”, consignó.



Entre las herramientas que tiene el Gobierno y ha tomado en ese sentido, mencionó a “la aplicación de la Ley de Abastecimiento" y las "sanciones" aplicadas a "formadores de precios o empresas que quieren recuperar, no sólo lo que se perdió en 2020, sino lo que vienen perdiendo desde hace tres años de recesión”.



Consultado sobre la decisión del Gobierno de cerrar por 30 días la exportación de carne, Cafiero señaló que se hicieron “varios acuerdos durante el año y, sin embargo, el precio de la carne aumentó 70 por ciento en promedio”.



“La explicación que daban los empresarios era que ellos no estaban incumpliendo, sino que los aumentos eran producto de que había una tensión del comercio exterior y que por eso subían los precios”, recordó.



Y continuó: “Por eso el Presidente tomó la decisión de cerrar por 30 días la exportación y llamar a que los exportadores traigan una nueva propuesta".



"Se está por hacer y será el modo de resolver el tema”, apuntó el ministro coordinador sobre esa instancia.



Con respecto a las elecciones y cuál va a ser el comportamiento del electorado en los comicios en un contexto signado por la pandemia de coronavirus, Cafiero señaló: "Estoy convencido de que va a primar cuál fue la actitud de cada dirigente de cara a la pandemia y ahí el Gobierno tiene para exhibir muchísimo".



Asimismo, el jefe de Gabinete resaltó que "los dirigentes del Frente de Todos han tenido mucho compromiso en la lucha contra la Covid-19 y es evidente que la oposición, no".



“Sé que gran parte del electorado va a evaluar el comportamiento de cada dirigente. Nosotros vamos a poder contar lo que fuimos capaces de hacer para luchar contra la pandemia y para trabajar en las prioridades que nos habíamos comprometido como abandonar el modelo de especulación financiera para ir a un modelo de producción, empleo y acceso a la vivienda. Hay mucho que vamos a poder contar de esta mitad de mandato”, estimó.



En tanto hoy en declaraciones a Radio 10, Cafiero dijo que “es cierto que hay una cierta tensión en los tiempos electorales con respecto al tipo de cambio, pero estamos robusteciendo las reservas" y explicó que ese proceso ha permitido también "alejar la incidencia -del dólar- sobre ese tipo de tensión cambiaria”.



“El trabajo que venimos haciendo sobre los derechos de exportación y el impulso a las actividades que generan divisas trayendo dólares al país eso nos permite tener otro horizonte”, dijo el funcionario nacional que remarcó que “lo principal es continuar con una estabilización macroeconómica que la Argentina precisa, que viene de 3 años de recesión económica con las políticas de (Mauricio) Macri y la pandemia”.



Cafiero afirmó que “el desafío es que esta estabilización macroeconómica logre un crecimiento que sea equitativo y distributivo para todos los argentinos y no solo sea para un sector o un grupo mínimo de empresarios".



"Queremos que el crecimiento económico se transforme en mejor calidad de vida para todos los argentinos”, cerró.