Juntos por el Cambio fue uno de los grandes derrotados en estas elecciones generales, al quedar fuera de la definición del 19 de noviembre por un margen cercano a los 7 puntos, cosechando un 23,84 % contra el 30,14 % de La Libertad Avanza y el 36,39 % de Unión por la Patria (con el 92, 85 % escrutado).

Por ello, Patricia Bullrich fue la primera de los tres principales candidatos presidenciales en salir a hablar con sus militantes, cerca de las 22.20, acompañada por otros de los principales referentes de JxC como Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, entre otros.

En su discurso, de unos cinco minutos, se dedicó (sin dar nombres) principalmente a criticar a Sergio Massa y el actual gobierno de Alberto Fernández, resaltando los valores del espacio cambiemita y casi sin menciones para la fórmula libertaria.

“El populismo ha empobrecido al país, y no soy yo quien va a venir a felicitar que vuelva al poder quien ha sido parte del peor gobierno de la historia argentina. Solo con lo que hicieron en el último tiempo, repartiendo plata y hundiendo el futuro del país, el futuro argentino, rifando y endeudando más al país”, describió Bullrich, para luego hacer hincapié en los valores de Cambiemos y asegurar que los mismos no son negociables.

“Siempre junto a todos los que somos parte de esta fuerza vamos a representar los valores de los que hoy nos votaron y de muchos argentinos, que quizás en el corto plazo vuelvan. Nuestros valores no están a la deriva, no se venden ni se compran, no los vamos a negociar, vamos al cambio siempre que la Argentina necesita, por más que hoy no hayamos ganado las elecciones. Vamos a estar junto a cada argentino en los tiempos difíciles que vienen, y estamos convencidos que va a haber una comprensión de lo que nosotros hemos planteado para una Argentina con equilibrio, con trabajo, con producción, con seguridad, y seguro que vamos a volver a tener una oportunidad. Hoy me ha tocado a mí este lugar. Serán otros los que avancen en estos valores y en este camino”, continuó.

Apenas salió al escenario del predio de Parque Norte, Bullrich se lamentó por no haber “logrado los objetivos que queríamos para nuestra argentina”, y ratificó que su causa “va más allá de un momento electoral, y va más allá de un momento de derrota”.

“Tenemos una convicción profunda. La convicción de los valores que llevamos adentro de la República. Los valores de la transparencia, de la lucha contra la corrupción, de un país que debe abandonar el populismo si quiere crecer y terminar con la pobreza. Son los valores que llevamos adentro. Quizás esos valores hoy han quedado dormidos, pero nosotros los vamos a despertar todos y cada uno de los días de nuestra lucha para una Argentina productiva y sin pobreza”, continuó la presidenta del PRO.

Luego, finalmente, agregó: “Hemos tenido buenos y malos momentos, pero jamás vamos a dejar de ser lo que somos para la Argentina. Nunca vamos a ser cómplices del populismo en la Argentina, ni nunca vamos a ser cómplices de las mafias que destruyeron este país. Desde el lugar que me toque, no me voy a rendir nunca”.