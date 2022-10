Este 2 de octubre se realiza la elección a presidente de Brasil y, según cifras del Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE), hay 12.746 brasileños radicados en Argentina que están en condiciones de elegir entre los 11 candidatos a presidente. Algunos radicados en Rosario ya tienen pasaje en mano para viajar hasta Buenos Aires y votar por el próximo presidente de su país. Si bien el voto es obligatorio, históricamente la gran mayoría no se presenta a las urnas. Sin embargo, la jornada democrática del próximo domingo despertó un interés especial y en comparación con las elecciones de 2018, más de 5 mil brasileños realizaron el trámite para regularizar su situación y se inscribieron en el padrón electoral.

En diálogo con Rosarioplus.com ciudadanos brasileros que se encuentran viviendo en la ciudad contaron qué trámite debieron realizar, cómo se preparan para ejercer su derecho y qué expectativas tienen de cara a las elecciones.

Maria Vitoria Amorim, tiene 23 años y es su tercer año en la ciudad. Vino desde São Luís, una ciudad situada en el nordeste de Brasil y capital del Estado brasileño de Maranhão, con el fin de estudiar medicina. "Este domingo todos nos preparamos para votar", comentó con el bullicio de fondo de su familia que la visitaba en la ciudad y que ya regresó al vecino país para cumplir con el deber ciudadano. "Yo lo voy a hacer desde aquí. Son elecciones en las que hay mucho en juego y no quise quedarme sin decidir por el futuro presidente de mi país. El trámite fue sencillo, me empadroné desde la web del consulado, y el domingo voy a estar viajando a Buenos Aires para poder desde la embajada votar", explicó.

La embajada de Brasil en Buenos Aires, ubicada en la calle Cerrito 1350, es una de las cinco sedes designadas por el TSE para que voten los brasileros residentes en Argentina. Allí asistirán quienes viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, que representan el 90% del padrón de residentes argentinos.

El resto de las sedes son el consulado de la ciudad de Córdoba (para esa provincia, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Santiago del Estero), el consulado de Mendoza (los residentes de esa provincia, San Juan y San Luis) y las dos provincias fronterizas con Brasil también tendrán su sede electoral: Paso de los Libres en Corrientes y Puerto Iguazú en Misiones.

Pero no todo residente en Argentina que vota lo hace desde estas sedes. Marlon Campos de Oliveira es de una ciudad ubicada al sur de Brasil, a unos 900 kilómetros de Rosario. "La verdad es que entre hacer 300 kilómetros para ir a Buenos Aires y hacerme 600 más y de paso visitar a mi familia y amigos, preferí hacer eso. El viaje lo iba a tener que hacer igual, así que elegí viajar a Brasil para votar", explicó.

"Claro que eso yo lo puedo hacer porque vivo en San Gabriel, una ciudad de la provincia de Rio Grande do Sul, quienes viven más al norte deben haber hecho el trámite o optar por no votar, que es una opción que te da el tribunal electoral por no encontrarte viviendo en Brasil", añadió.

Thali vive en Funes y decidió no votar. "La verdad es que están muy mal distribuidas las sedes designadas por TSE para votar, no tiene sentido que me tenga que ir hasta Buenos Aires a votar cuando aquí también se podría hacer. Ni hablar de quienes viven en Tierra del Fuego. Me gustaría, pero me generaba gastos y una logística para acomodar obligaciones en ese día, que no puedo realizar", explicó.

Viajando a Buenos Aires o a sus ciudades de origen, o simplemente quedando atentos a los resultados, este domingo los brasileros residentes en la ciudad tendrán más que nunca sus cabezas y sus corazones puestos en el vecino país, en donde se dirime un modelo de país, pero también un modelo de continente.