"El 18 de febrero del 2020 el gobernador Omar Perotti realizó en la ciudad de Rosario el lanzamiento del Boleto Educativo Gratuito, expresando que se buscaba eliminar barreras para llegar a la educación. Lo cierto es que hoy en día la queja de los usuarios, usuarias y diferentes estudios arrojan que el transporte urbano e interurbano en nuestra provincia no cumple con la expectativa de los pasajeros y pasajeras", señaló el diputado provincial Luis Rubeo.

El legislador expresó que el Boleto Educativo Gratuito es una de las políticas pública que Perotti prometió y cumplió, pero como en toda su gobernación, se queda a mitad de camino. “¿De qué sirve un Boleto Gratuito si el sistema de transporte es pésimo?” preguntó el legislador.

Asimismo, caló más hondo y dijo que "hoy el transporte de pasajeros es indigno para los trabajadores, no hay certezas de horarios, dado que la frecuencia es irregular, es caro para el servicio que presta, la limpieza no es la adecuada y encima, los choferes también padecen por el servicio que se presta". “En conclusión –agregó–, así como está no le sirve a nadie. Hay que poner la energía, la inteligencia y la tecnología al servicio de un mejor sistema de transporte para que los santafesinos y santafesinas tengan una opción útil, eficiente y digna de ser usada.” Aseguró el diputado.



“Ya lo hemos planteado en oportunidades anteriores, un buen transporte público mejora la vida a las personas, hace que puedan llegar a tiempo a sus trabajos, que puedan acudir a tiempo a buscar a sus hijos en las escuelas, que puedan llegar a tiempo para un turno de un médico o un trámite. Un buen servicio de transporte dignifica.” Añadió Rubeo.



Para finalizar el legislador expresó que es incomprensible que esta provincia, con la cantidad de trabajadores y emprendedores que tiene, no tenga un transporte público de calidad ya que Santa Fe tiene los recursos necesarios para revertir esta situación, un gobernador peronista seguramente lo haría.