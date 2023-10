Unos 262 argentinos repatriados desde Israel arribaron este martes al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, a bordo del segundo vuelo de Aerolíneas Argentinas desde Roma, siendo recibidos por un centenar de familiares.

Luego de que el domingo llegara el primer avión con 244 argentinos, este martes arribó el vuelo AR1091, trayendo a su tierra a centenares de personas que resultaron afectadas por el conflicto bélico entre Israel y Hamas.

El Airbus 330-200 partió a las 6.23 de Roma (2.23 hora local) y llegó a la Argentina en un marco de suma emoción, con globos, abrazos entre repatriados y familiares y agradecimientos al Gobierno nacional por el operativo de rescate.

En declaraciones a Télam, Gabriel Traiman, padre de Ioel (18), uno de los repatriados, dijo: “Agradecemos al gobierno argentino esta repatriación, pero también le pedimos que pongan la lista de grupos terroristas a Hamas, que no lo dude más, que se pongan de acuerdo oficialismo y oposición y que lo saquen ya. Es algo que necesitamos como seres humanos, que este tipo de gente no pueda tener recursos económicos, ni militares, ni nada”.

Su hijo se había marchado a Netanya, al norte de Israel, con una visa de estudiante para poder realizar sus estudios.

"Donde él estaba viviendo no hubo muchos problemas, pero como él es uno de los más grandes y los tutores de los chicos fueron llamados al ejército, los más grandes se encargaron de los más chicos, y él tenía a cargo un edificio. Él está bien, es fuerte", añadió Traiman, que también contó que Ioel estaba citado el 23 de octubre para realizar las primeras pruebas en el ejército de Israel, e ingresar a la fuerza cuando terminara el colegio, dentro de un año.

Por otra parte, también hubo en Ezeiza familiares de personas que aún no llegaron al país como Laura (42), que espera a su hermana de 39 años con sus dos hijos, uno de 2 años y otro de 8 meses: “Ella vivía en el norte, dejó a su marido. No sabía si venir o no, estaba atravesada por los conflictos lógicos que tienen que ver con la pertenencia a ese lugar, apoyar y a quedarse. Espero recibirla y recomponerla con todos los pedazos que debe tener”.

La aeronave de Aerolíneas Argentinas comenzó su viaje en el aeropuerto "Ministro Pistarini", arribando al italiano de Fiumicino a las 23. Allí, recibió al primer vuelo con argentinos que salieron desde Tel Aviv a Roma, en el marco del operativo "Regreso Seguro", planificado a raíz de los ataques de Hamas contra Israel del pasado 7 de octubre.