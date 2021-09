Luego de la sesión del Concejo Municipal donde se aprobó una iniciativa para la difusión del certificado de vacunación digital a través de la App Mi Argentina, grupos antivacunas comenzaron a hostigar a la concejala en redes viralizando una fakenews en la sostienen que desde el cuerpo parlamentario se votó por unanimidad "la implementación de un pase nazi".

Se trata del proyecto que encomienda al Ejecutivo Municipal el desarrollo de una campaña de difusión de la aplicación "Mi Argentina" y brindar conocimiento a la ciudadanía sobre la posibilidad de gestionar el Certificado de Vacunación Digital por coronavirus a través de ese medio informático.

La manifestación fue realizada poco después este jueves en simultáneo tanto en las redes de la concejala, como en las del Concejo Municipal, recurriendo a argumentos falaces, donde se tergiversó el sentido de una iniciativa discutida y aprobada por el concejo, que busca poner en valor y mejorar la utilización del certificado de vacunas para aquellas personas que voluntariamente se inscribieron para recibirla.

Voceros de la concejala Rueda destacaron a Rosarioplus.com que también se recibieron mensajes agraviantes por privado. A continuación se reproducen algunos de los mensajes:

“Los laboratorios del Transhumanismo y la tecno dictadora no ven por nosotros (…) considere desconfiar de los lobbys financiados por la big farma”.

"No al experimento obligatorio, usted será condenada también, lloverán los juicios, tiempo nomás”.

“Lo que están haciendo es inconstitucional, se enteraron de los miles de efectos adversos que hay post inoculación? 43 mil muertes de los inoculados en lo que va del año. Digan la verdad y dejen de querer imponer un pase que muchos sabemos es implementado por el Nuevo Orden Mundial (..) los chicos no deben ser inoculados y los llevan al matadero igual, están matando las generaciones futuras (.-.) basta de la farsa..”.

“Pase que no tiene nada de sanitario, ya que los inyectados se contagian y hasta mueren más que los no, solo es control sobre la población y fomentar discriminación. No sabes la decepción (..) y ahora que podes luchas por los rosarinos votes esta mier.. sin pensar e investigar, decepcionante”.

“Déjeme decirle que la segunda guerra terminó en 1945, pero se ve que la ideología nazi sigue hasta el día de hoy, usted está violando todos los derechos humanos, pasándose la constitución por el culo y coaccionando en un delito muy grave (..) el karma siempre es fiel amiga de quien la busca”.

En este posteo en su cuenta de Instagram se pueden ver algunos de los comentarios: