El secretario general de Amsafe provincial, Rodrigo Alonso, explicó que espera que la Provincia incluya en la nueva oferta salarial “algún sistema de compensación" por el recorte del Fondo de incentivo Docente (Fonid) por parte del gobierno nacional.

“Tiene que haber con un aumento salarial que vaya más en línea con la inflación y un reconocimiento específico para los trabajadores de la educación que, a diferencia de los otros estratos del Estado, hemos sufrido una rebaja salarial por la quita del Fonid por parte del gobierno nacional”, dijo a La Capital.

La negociación salarial se retomará después de dos semanas en stand by tras el rechazo de los gremios a una asegunda oferta. La misma no varió sustancialmente respecto de la anterior, que había merecido las primeras dos semanas de 48 horas. El segundo ofrecimiento fue del 9% de incremento real, más un bono de 7,5% por única vez y no remunerativo. También se rechazó.

El gobierno provincial hace un cálculo más conveniente: se trata de un 52,9% para marzo respecto de diciembre. Es que suma el 36,4% correspondiente a la paritaria 2023 y que se pagó en dos tramos: 14% abonado en enero, y 22,4% en febrero. Lo cierto es que no hay muchas paritarias que cierren en ese nivel.

Ahora, gobierno provincial y docentes volverán sentarse el próximo lunes 8 en una nueva reunión paritaria.