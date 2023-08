Organizaciones civiles de inquilinos de todo el país convocan para este miércoles a concentrarse frente al Congreso de la Nación, en Buenos Aires, ante una sesión de Diputados en la que la oposición intentará cambiar dos artículos clave de la Ley de Alquileres.

Se trata del intento impulsado por Juntos por el Cambio de modificar el artículo 3 de la ley N° 27.551, que acortaría el plazo mínimo de locación de los tres años previstos actualmente a dos. Es algo que precisamente los inquilinos habían logrado revertir para ganar algo de previsibilidad en cada contrato.

El otro cambio que se intenta introducir a la ley es alterar el artículo 14, de manera que la actualización del precio de alquiler deje de ser anual y pase a ser trimestral. No solo eso: sin índice de referencia que fije algún límite.

El intento que responde al lobby inmobiliario hizo que la Federación de Inquilinos Nacional convoque a una manifestación pacífica para frenar esta ofensiva.

El miércoles irán representantes de inquilinos a dialogar con la titular de la Cámara, Cecilia Moreau, y con presidentes de algunos bloques a pedirles que se abstengan de votar los diputados que tengan propiedades en alquiler.

Los alienta el caso del senador Urquía, dueño de la aceitera General Deheza, quien en 2008 se abstuo de votar por conflicto de intereses en la famosa sesión de la resolución 125. “Hace pocas semanas, durante la votación de la modificación de los créditos UVA, el diputado Juan Manuel López se abstuvo de votar por ser un hipotecado. Lo mismo sucedió con el diputado Cacace en la comisión que discutió la modificación de los créditos UVA”, recordó Sebastián Artola, referente de inquilinos en Rosario.

El rechazo popular al intento de cambiar la ley está avalado por centrales de trabajadores y sindicatos.

Desde Inquilinos Agrupados Rosario están convocando a movilizarse y participar del reclamo frente a las puertas de Congreso Nacional. Artola, miembro de este espacio, sostuvo: “Nos preocupan las reformas que se le quieren hacer a Ley de Alquileres, todas a medida de lo que pide el mercado inmobiliario, sin tomar en cuenta ninguna de las propuestas que venimos haciendo y cuyo resultado, de avanzar, no va a ser otro que la profundización de la crisis habitacional”.

“Bajar de tres a dos años el mínimo del contrato de alquiler, que los aumentos dejen de ser una vez al año para pasar a ser trimestrales y los defina de manera unilateral el mercado es un retroceso que, claramente, va a significar más aumentos en los alquileres”.

“Por eso, les pedimos a los diputados nacionales de la provincia de Santa Fe que no den quórum para que no puedan avanzar estas reformas regresivas que van en contra de los inquilinos”. “En particular, se lo estamos solicitando a los diputados Enrique Estévez y Mónica Fein que integran el Interbloque Federal y es uno de los sectores que quieren llevar adelante estas reformas con Juntos por el Cambio”, apuntó.

“Mientras en los principales países del mundo se está debatiendo cómo el Estado tiene que intervenir y regular el mercado inmobiliario para ponerle un freno a la especulación y a los aumentos abusivos, acá se quiere dejar todo en manos del mercado”, señaló el referente del movimiento de inquilinos de la ciudad.

“Lo que se necesita es una política integral de acceso a la vivienda y esta sólo es posible a través del Estado, es la única manera para que la vivienda de una vez por todas vuelva a ser un derecho y deje de ser un negocio para unos pocos”, concluyó Artola.