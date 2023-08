“Planteamos que no estábamos dispuestos a discutir aumentos de tarifa de taxis si no discutíamos las aplicaciones", sostuvo la presidenta del Concejo municipal, María Eugenia Schmuck. Este jueves se aprobarán ambas cosas.

Hay una doble situación límite para fundamentar aprobar las dos cuestiones. Por un lado, el marco devaluatorio e inflacionario empuja indefectiblemente a mejorar la tarifa a los taxistas, la cual ya había sido retocada en abril en un 33%. Por otro, el servicio que ofrecen muchas unidades y choferes es paupérrimo, algo que mejoraría con la app obligatoria.

Según supo Rosarioplus.com, habría consenso para cerrarlo en un 25%, cuando el desfasaje registrado por el estudio de costos del Ente de la Movilidad ronda del 70% al mes pasado, es decir, sin contar la devaluación. “Sería irracional no aumentar”, dijeron desde el PRO.

Desde el Sindicato de Peones de Taxis (SPT), por su parte, aseguraron que el aumento tiene que tener un piso del 50 por ciento, asegurando que el porcentaje que se habilitará este jueves “quedará corto”. “Por supuesto que hay que tener en cuenta el bolsillo de los pasajeros, pero el desfasaje de la tarifa siempre va en desmedro de la calidad del servicio”, apuntó Horacio Yanotti, titular del gremio.

En la sesión conjunta de la comisión de Servicios Públicos y Gobierno de este jueves también se afinará el consenso para aprobar la obligatoriedad del uso de apps para el servicio de taxis. Sin embargo el marco regulatorio se circunscribe a taxis y no permite usar Uber y Cabify, que no están bajo regulación por más que operan igual. Ese punto generó algo de discordia. A modo de ejemplo, Juntos por el Cambio votará a favor de la ordenanza, pero en contra de algunos artículos en contra porque creen que no es abarcativa.