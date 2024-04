El ex presidente Alberto Fernández le respondió al actual titular de la Casa Rosada, Javier Milei, quien lo había tratado como un títere de Cristina Fernández de Kirchner y aseguró que sus “acciones y reacciones son el resultado de la reflexión y no de alteraciones psicológicas”.

“Si el presidente se refirió a mí llamándome “títere” quiero decirle que no lo soy, no lo fui ni lo seré. También debe saber que mi perro no me aconseja (y está vivo), que las “fuerzas del cielo” no me mandan señales y que mis acciones y reacciones son el resultado de la reflexión y no de alteraciones psicológicas”, indicó el ex mandatario, a través de su cuenta de X.

Luego de la chicana, Fernández defendió su gestión económica y política: “El programa acordado con el FMI establecía que en 2023 el Estado Nacional debía reflejar un déficit de 1,9%. Finalmente, como consecuencia de la sequía y sus efectos sobre la economía, el déficit fiscal fue del 2,7%. Esto significa que el desvío sobre el programa fue del 0,8 pp”.

“En ese escenario, donde la industria crecía, la desocupación era la más baja de los últimos 38 años, la obra pública generaba desarrollo, la salud, la educación y la ciencia y tecnología estaban financiadas por el Estado y conducidas por personas experimentadas en esas materias, ni había una hiperinflación del 15.000% como afirmó al asumir, ni el déficit era del 15% como dijo antes o del 5 % como dijo ahora”, agregó.

Por último, el ex presidente remarcó que el ajuste de Milei “es inhumano, brutal y fundamentalmente innecesario”. “Basta de mentir Presidente…ya está probado que la mentira tiene patas cortas”, concluyó.