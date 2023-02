El presidente Alberto Fernández dio una entrevista en medio de la nueva etapa del Frente de Todos en la que sus integrantes hacen un esfuerzo enorme por limar la interna y enfocarse en las elecciones y gestión. De hecho, convocó para los próximos días una mesa político electoral para “discutir cómo se van a resolver las internas del FdT y cómo funcionarían las PASO".

En ese sentido afirmó que "nadie" le dijo que no se puede presentar a la reelección en los próximos comicios, remarcó que el candidato del oficialismo surgirá de una PASO y sostuvo que "no hay que temerle a la opinión de la gente".

"A mí nadie me dijo si me puedo presentar o no (a la reelección). Mi mayor problema no es que vuelva a ser Presidente, mi problema es que algún canalla que manejó la Argentina no vuelva", remarcó el jefe de Estado durante una entrevista con la radio Urbana Play.

El mandatario aseguró que no quiere dedicarle "ni un segundo" a debatir las diferencias internas en el FdT y minimizó las diferencias con el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.

"Pregunten a Wado de Pedro, yo soy el Presidente. Yo sé con quién puedo gobernar y con quién no. Sigo gobernando", agregó.