En un escenario improvisado junto al andén de Cañada de Gómez, el presidente de la Nación Alberto Fernández celebró, tras el arribo del primer viaje, el regreso de la conectividad del tren metropolitano bajo el espíritu de "unidad" y "desarrollo". Se sumaron con sus palabras la intendenta de esa ciudad, el gobernador Omar Perotti y el ministro de Transporte Alexis Guerrera.

“Estos son momentos para que pensemos que no todo da lo mismo. Perón nacionalizó los trenes, que debían ser del pueblo y al servicio de los argentinos. Evita en 1947 iba en este tren hacia Córdoba y cuando paró en Cañada de Gómez les habló a los cañadense”, destacó el presidente.

Luego recordó que “en los años 90 comenzó la pérdida y la desconexión de esas venas desde el puerto de Buenos Aires hacia el interior que llegaba a todos lados”, y entonces repasó: “Cuando llegamos al gobierno con Néstor avanzamos en un plan de volver los trenes a todos los pueblos, como medio importantísimo para desarrollar las comunidades y la economía. Cristina antes de terminar el mandato llamó a una licitación para unir Cañada de Gómez con Rosario, pero quien la sucedió y me precedió a mí dijo que no había que hacerlo. Entonces no se hizo”.

Y recapituló: “Como pensaron Perón, Evita, Néstor y Cristina, yo pienso que hacen falta trenes a lo largo de toda la Argentina que termine con la desintegración del país y nos una”. “Este tren que sale de Cañada tiene su llegada en Rosario, ciudad de mi querido Pablo Javkin que celebra que esto ocurra. Es una ciudad importante, rica en su historia y cultura, tiene una gran universidad, y muchos de los jóvenes acá van a verse favorecidos en estudiar en la UNR. Siempre es grato ver que acercamos a pueblos y ciudades, como Correa que es de 7 mil habitantes con Rosario, que es una ciudad de oportunidades”, destacó.

Aseguró que éste se trata de “un tiempo privilegiado: conectamos el país con puntos y ciudades intermedias. En el tren todos nos igualamos, nos conecta y nos iguala, dos valores que debemos rescatar, tras dos años difíciles y con un futuro promisorio. El tren nos da cuenta del futuro que nos debe conectar al país. Llegamos al gobierno con una decisión de poner la Argentina de pie y para eso necesitamos un desarrollo federal más justo”.

Un guiño a Massa y el compromiso con las obligaciones

El presidente destacó sobre el nuevo rol del ministro de Economía Sergio Massa: “Claramente pasamos momentos económicos difíciles –y algunos se encargan de hacérnoslo más difícil- pero no van a doblegar nuestra decisión. Sergio sabe, como yo, la obligación que tenemos con cada uno con y cada una de ustedes, no se van a parar las obras públicas, las escuelas técnicas, las 120 mil viviendas que estamos creando a lo largo del país”.

El ministro de Transporte Alexis Guerrera destacó por su parte que "tenía que llegar la persona a la Presidencia que tome la decisión, y está hoy acá con nosotros Alberto Fernández. Esto es una decisión política", lanzó en medio de aplausos cerrados, en una clara búsqueda de encumbrar la imagen del presidente de la Nación. "En estos dos años y medio de gestión reconectamos 15 localidades. Hoy tenemos acá los intendentes de siete localidades que se vuelven a conectar", saludó el ministro.

Por su parte la intendenta de Cañada de Gómez Stella Maris Clérici aseguró: “Necesitamos que nos vaya bien, vamos a seguir buscando igualdad de oportunidades para que este tren no se detenga. Una gran felicidad, no me puedo borrar la sonrisa de la cara”. Y recordó que “en Cañada todos somos parientes y amigos de un ferroviario, es una ciudad que cuando existía el tren, éramos 10 mil habitantes y mil fueron ferroviarios.

El gobernador Perotti lanzó en sintonía: "Bienvenidos ahora los problemas que surjan con los horarios, y acostumbrarnos nuevamente a los paso a nivel, todo lo que implicará desde ahora tener un tren metropolitano.