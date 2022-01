Desde la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) advirtieron que a partir de la caducidad de un decreto nacional, las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) están desconociendo la cobertura a trabajadores que quieren atenderse por casos de coronavirus.

El Decreto de Necesidad y Urgencia 39/21 reconocía al Covid 19 como una enfermedad laboral, por lo cual las ART debían solventar los gastos que insumía la enfermedad de un empleado. Pero la resolución perdió vigencia el 31 de diciembre de 2021 dando el aval a que las empresas desconozcan la atención de esos pacientes.

En medio del récord de contagios, la entidad que agrupa a empresarios pymes pide una reunión con representantes del gobierno nacional con el objetivo de echar claridad sobre la ley que regula las condiciones de atención para trabajadores contratados que contraen coronavirus.

Desde la Asociación Empresaria Rosario, reconocieron que ante la caducidad del decreto, quedó sin efecto el reconocimiento de los contagios como enfermedad laboral. Advirtieron que en caso de que se arribe a un nuevo acuerdo para que las ART reconozcan los tratamientos, es factible un aumento de las alícuotas para empresarios.

El desconocimiento de la patología implica dos consecuencias inmediatas: en primer lugar, que los trabajadores deban asumir los costos de consultas o tratamientos que les demande un caso positivo. Por otra parte, significa que los gastos que conlleve el ausentismo y su consecuente reemplazo, correrá por cuenta de los empresarios, sin que la ART asuma ni siquiera una parte.

A principios del 2021, el gobierno nacional garantizaba por medio de un decreto (39/21) que los trabajadores afectados por Covid 19 tendrían garantizada su cobertura por medio de las Aseguradoras. Según indicaron desde CGERA, la decisión implicó un desembolso de 5 mil millones de pesos para que las ART puedan sostener la demanda.

Luego de su caducidad el 31 de diciembre pasado, y sin el anuncio de una prórroga, las Aseguradoras interpretaron que podían volver a desconocer la atención. Ante esta situación, en declaraciones radiales, Marcelo Fernández, titular de la Confederación General Empresaria de la República Argentina advirtió: “Las ART se abrieron de gambas, dijeron que no nos van a asistir más con el Covid porque se acabó el fondo”.

El referente empresario explicó que la decisión tiene impacto sobre los trabajadores, pero también sobre las pequeñas empresas. En primer lugar porque en medio del récord diario de contagios los empleados no tendrán la posibilidad de atenderse o consultar por un caso de covid sin tener que desembolsar dinero. En segundo lugar, este desconocimiento sobre los contagios como enfermedad laboral, implicará que los empleadores cubran los gastos que genera el significativo ausentismo que se registró durante los últimos días.

Aún sin definiciones

En diálogo con Rosarioplus.com, el titular de la Asociación Empresaria Rosario (AER) y miembro de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came), Ricardo Diab, reconoció que por el momento no hay novedades sobre una posible prórroga del Decreto de Necesidad y Urgencia, y que de esa manera, las ART no solventarán los gastos por trabajadores contagiados.

Por otra parte, planteó: “Es un tema de discusión, imagínense que si la ART cubre a todos en medio del rebrote, va a querer aumentar los costos, por eso todavía estamos analizando cómo va a seguir el tema”.

Entre los empresarios locales consideran que, si el gobierno nacional prorroga el Decreto 93, o establece una nueva resolución para que las Aseguradoras asuman los costos por Covid, es factible que la decisión impacte sobre las alícuotas que les cobran a las empresas.

“SI la ART tiene que cubrir casos ante esta masividad, van a querer aumentar la alícuota. Está la discusión de cómo se sigue adelante, depende de cómo siga la curva”, sostuvo Diab.

Si bien a nivel local detectaron un nivel de ausentismo superior al habitual, por el momento no se trata de un factor que genere preocupación ni que obstaculice los planes de producción a corto plazo, aunque esperan que la situación se normalice rápidamente.

Según datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación, el sistema de riesgos del trabajo cuenta con una cobertura de más de 218 mil trabajadores y trabajadoras en todo el país.