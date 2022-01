El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, valoró este viernes que “el altísimo nivel de vacunación” contra el coronavirus en la provincia “nos permite mantener el nivel de actividad productiva y cuidar el trabajo”, durante la tercera ola de contagios de Covid-19.



De todos modos, el mandatario llamó a extremar los cuidados porque, dijo, “el nivel de contagio y de aislamiento empieza a generar una disminución laboral, y trabajar con equipos reducidos es lo que lleva a una disminución de la actividad”.



Casi sin restricciones oficiales a las actividades, tanto en espacios cerrados como abiertos, en los últimos días se produjeron cierres temporales de comercios de diferentes rubros o disminución en horarios de atención por los contagios de personal.



Durante una recorrida por la ciudad de Rafaela, Perotti dijo: "Es importante la responsabilidad” individual en el cuidado y el respeto de los protocolos en los espacios laborales.



“Ha habido reuniones esta semana con gremios y empresarios, para garantizar el cumplimiento de los protocolos, que son los que te garantizan la actividad”, sostuvo el gobernador santafesino, según un comunicado difundido por la gobernación.



En esa línea, el mandatario provincial puntualizó que “hoy la instancia de restricción no es una medida del gobierno, el que restringe su actividad profesional, laboral o de recreación es el que no se cuida”.



Por eso, insistió Perotti, “es en este punto donde el resguardo que cada uno tiene que tomar, es clave”.



De todas maneras, el gobernador valoró “el altísimo nivel de vacunación” en Santa Fe -que cuenta con el 81% de la población inoculada con esquema completo- que “nos está permitiendo mantener el nivel de actividad productiva y cuidar el trabajo”.



“Que nadie se quede sin vacunar, porque el virus tiene que encontrarse con la mayor cantidad de puertas cerradas para que no se propague; y la gente que no se ha vacunado es la que le deja la puerta abierta a que siga circulando y contagiando”, concluyó Perotti.