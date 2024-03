Más de 31 mil personas se movilizaron en Rosario este domingo en una masiva marcha por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, a 48 años de la última dictadura cívico-militar que sufrió Argentina.

Además de la masividad que tuvo, la movilización de este 24 de marzo cobró un significado aún mayor con la coyuntura actual del país.

Es por esto que entre las principales consignas expresadas por los rosarinos, además de la reivindicación de la cifra de 30.000 detenidos desaparecidos, se encontró el repudio al negacionismo y a las brutales políticas de ajuste del plan económico de Javier Milei.

Estos aspectos formaron parte esencial del documento elaborado por las organizaciones de derechos humanos que convocaron a la marcha, como así también muchos otros que aquejan a los argentinos en la actualidad.

Así como Estela de Carlotto gritó en la Plaza de Mayo de Capital Federal “nunca más miseria planificada”, en el documento leído en Rosario se hizo especial énfasis en las políticas de ajuste y opresión del gobierno nacional.

A continuación, el documento completo:

En el escenario que ofrece el río y el monumento, en un aniversario más del golpe cívico, militar y eclesial, nos convocamos quienes creemos, como nuestros 30mil, en construir una Patria donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres.

Con la memoria intacta para demostrar que quienes hoy nos gobiernan, son los eternos enemigos del pueblo, los cómplices de saqueos y dictaduras.

Pero la memoria arde e ilumina y nos reconocemos seguidores del pueblo que resistió en la Patagonia trágica para convertirla en rebeldía.

Que resistió proscripciones y plazas bombardeadas transformando consignas en militancias, estableciendo caminos y objetivos.

Resistimos en las luchas obreras que parieron los cordobazos, rosariazos, correntinazos, y tantos otros.

Resistimos en esa gesta obrera y popular de los trabajadores metalúrgicos organizados del pueblo de Villa Constitución.

Resistimos desapariciones, fusilamientos, cárcel, exilio, tortura y robo de niños y niñas, para convertirlas en memoria, en pañuelos, en justicia, en democracia, para avanzar hacia la Patria deseada.

En los noventa resistimos a los planes económicos de entrega, privatizaciones y exclusión, para transformarlos en piquetes y asambleas, en denuncia y repudio de indultos y punto final.

Resistimos a gobiernos autoritarios que impusieron hambre, más exclusión, que reprimieron a quienes tomaban la calle defendiendo derechos y dejaron en el país 49 compañeros asesinados por las fuerzas represivas en el 2001.

Salimos a la calle a frenar aquel 2X1 vergonzante, rechazamos cada invitación a la conciliación y al olvido.

Exigimos justicia para quienes fueron asesinados y desaparecidos por reclamar los territorios originarios, a manos de quienes reivindican la dictadura más feroz.

Aquí estamos quienes nos convocamos a construir este NOSOTROS, NOSOTRAS, NOSOTRES tan necesario para enfrentar a la derecha y frenar la entrega de soberanía territorial, económica, ambiental y alimentaria que día a día el gobierno de Milei regala a los dueños del poder.

Exigimos frenar la pérdida de cada derecho garantizado por nuestra constitución en el Art 14 bis, conquistado en la calle, en décadas de lucha para lograr, entre otros, convenios colectivos, vacaciones y jubilaciones.

Basta de deslegitimar a la ciencia y vaciar los espacios públicos de investigación. Defendemos la ciencia pública y a les trabajadores del CONICET.

Para recuperar el Inadi, organismo nacional, federal dedicado a la ejecución de acciones específicas contra la discriminación y violencias que muches sufren en distintos ámbitos de su vida. La vida de las personas del colectivo LGBTIQ+ travestis trans también valen.

Para defender incondicionalmente a la educación pública y de calidad, la educación no es una mercancía, no es servicio esencial, no a los vouchers.

Por el acceso a la salud, a la vivienda digna, a la cultura y al deporte.

Con el cierre de los organismos nacionales estatales en nuestra ciudad de Rosario, los Centros de Referencia, cómo Agencia de discapacidad, la Dirección de Asistencia directa a situaciones especiales y demás organismos descentralizados de la nación, el acceso del pueblo a los derechos es cada día más imposible. Reincorporación inmediata de los trabajadores cesanteados.

La interrupción voluntaria del embarazo es y será ley. Desde su sanción, ha bajado el índice de muertes por abortos clandestinos, las internaciones por aborto, así como los embarazos no deseados y la fecundidad en niñas y adolescentes. La misma brinda opciones y autonomía para decidir sobre sus cuerpos a niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar.

¡A la clandestinidad no volvemos nunca más! Educación sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. NI UN PASO ATRÁS.

Para que la expresión no pueda ser judicializada, censurada ni perseguida, para que las calles y las plazas sean el escenario donde encontrarnos, reconocernos iguales y ampliar derechos.

Por la libertad de expresión, el derecho a la información y la pluralidad de voces. ¡No al cierre de Telam!

¡La cultura no puede ser un privilegio para pocos! ¡No al cierre del INCAA!

Para encontrar caminos nuevos que nos conduzcan a una sociedad sin explotadores ni explotados, libre, por la que lucharon nuestros 30mil, reconociendo nuevos actores y nuevos contextos económicos, políticos, culturales y sociales en nuestro país y el mundo.

Defendemos la dignidad de quien no se entrega y la solidaridad que hermana, convencidos de que este será el año de la solidaridad y la resistencia.

Hoy urge para el campo popular imaginar nuevos objetivos estratégicos, que se articulen las luchas que lenta pero incesantemente van desafiando el protocolo represivo, a la derecha autoritaria y nostálgica de la dictadura y a los dueños del poder que son los mismos de siempre.

Hoy hay que resistir y organizarse en cada plaza, en cada asamblea, en cada club, en cada lugar de trabajo, en cada escuela, en cada centro cultural, biblioteca, comedor, así como los espacios virtuales y redes sociales, para RECHAZAR este plan que no sólo provoca miseria, sino que pone en riesgo la soberanía.

EL próximo 1 de mayo DÍA DEL TRABAJADOR nos encontrarán de nuevo en las calles para decir NO AL PACTO de entrega del 25 de mayo de Milei y sus gobernadores cómplices.

Tratarán de silenciarnos, aterrorizarnos, disciplinarnos, porque siempre han recurrido a la represión. Lo hemos vivido en nuestra ciudad con la detención de militantes que pintaban consignas, con dos jóvenes que trabajan de cartoneros. Con las fuerzas represivas en el transporte, requisando e intimidando a laburantes y estudiantes.

Repudiamos enérgicamente el ataque sufrido a una compañera de la Organización H.I.J.O.S, en el que fue atada, golpeada, abusada sexualmente y amenazada de muerte al mejor estilo de los grupos que operaban en tiempos de un estado terrorista que ocupó largo tiempo este país. Llamamos a resistir en unidad para que esto no sea el comienzo de una escalada donde seamos blanco de estos hechos de violencias fogoneados desde el gobierno de Milei y adjudicado por La Libertad Avanza. Exigimos el total esclarecimientos del hecho y castigo a los autores.

Vemos cómo se fue incrementando desde las balaceras a ejecutar a trabajadores, como mensajes mafiosos hacia el gobierno provincial y la sociedad por parte de los personeros de este negocio que propaga muerte, en un enfrentamiento sin fin. Y un Estado que no ataca el lavado, la especulación y complicidad de otros sectores.

El 24 de marzo es un buen día para renovar el compromiso de levantar la bandera de todos aquellos que nos precedieron en la anónima tarea de comprometerse con su tiempo, transformar la bronca en militancia y la pena en firmeza.

Sin justicia social y derechos humanos. ¡NO HAY LIBERTAD! La Patria es la libertad de Pueblo Organizado. Porque aquí se resiste y no se abandona. Aquí se pelea hasta que todo sea como lo soñamos.

EXIGIMOS

NO pagar la deuda externa ilegítima y descomunal BASTA DE HAMBREAR AL PUEBLO

NO AL DNU

NO A LAS PRIVATIZACIONES PARO GENERAL YA!

APOYO A LOS TRABAJADORES EN LUCHA, NO A LOS DESPIDOS!

NO A LA ENTREGA DE NUESTRAS RIQUEZAS NATURALES