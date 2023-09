El año electoral dejó al PJ santafesino resquebrajado y como pocas veces en su historia necesitado de una reestructuración completa, desde sus propuestas y su conexión con la ciudadanía hasta las personas que las puedan encarnar efectivamente.

Los principales candidatos que tuvo el Frente Juntos Avancemos el 10 de septiembre pasado, Omar Perotti y Marcelo Lewandowski, estuvieron en torno a los 500 mil votos que no alcanzaron para pelear la elección de Diputados y retener la mayoría de la Cámara baja como espacio de control y veto al próximo gobierno, ni cerca de competir por el lugar en la Casa Gris. A pesar de lo lejos que resultó, el caudal de votos a gobernador de Lewandowski fue superior al del saliente Perotti. La diferencia estuvo en la unión del Frente Progresista Cívico y Social y el Frente Cambiemos que reunió dos tercios del electorado, que se repartieron en la disputa por Diputados. Hablando en números, Lewandowski recibió 544.468 votos mientras que Perotti 484.161.

El actual gobernador ya dejó trascender que no presidirá el bloque de diputados del PJ que se conformará con diez integrantes, habilitando una competencia por el liderazgo del partido en los cuatro años que vendrán. Es también un reconocimiento de los cuestionamientos que recibió por el armado en su gestión y por el manejo de la campaña, hacia las PASO y también hacia las generales. “No hubo quien conduzca ese frente”, señalaron desde el entorno de un ex precandidato a gobernador.

Al respecto circulan versiones que indican que en la cámara provincial se partiría el bloque del PJ. Esto trae malos recuerdos del primer año del gobierno de Mauricio Macri en 2016 cuando el Movimiento Evita se separara del bloque del por entonces Frente para la Victoria de Diputados Nacionales, en un momento que era necesaria la unidad para enfrentar esa contienda política. Esta división, además, no haría más que clarificar en los papeles lo que sucedió en la campaña electoral pasada en la que no se mostró unidad para militar de manera ecuánime las listas de los candidatos de Juntos Avancemos a los distintos cargos de parte de las distintas agrupaciones que lo integraban.

Con este panorama, Marcelo Lewandowski ya había reconocido en el Centro Cultural Atlas el mismo domingo de las elecciones “la necesidad de recomponer el peronismo provincial y rosarino”. Desde ese mismo momento y mientras en la Casa Gris terminaban de digerir el fuerte mensaje que la sociedad dejó en las urnas, Lewandowski llamó a “volver a reconquistar a la gente a partir de los premisas fundamentales que llevaron al peronismo a ser lo que es, reflotando los valores rectores del movimiento como el trabajo, la producción, la educación, la industria y fundamentalmente la movilidad social ascendente”.

En los días posteriores, desde su entorno dejaron trascender que “el peronismo debe resolver sus diferencias puertas adentro del partido, cambiar lo que deba cambiar, tomando nota de las cosas buenas y de las cosas que han pasado en estos últimos 4 años para ofrecerle a la sociedad una propuesta que resuelva sus problemas, especialmente a la clase media, a los trabajadores, los industriales y los productores”. “Tenemos que entender que cuando fuimos unidos en el 2019 tuvimos un resultado y cuando cada uno hizo lo que quiso pasó lo que pasó”, remarcaron.

En relación a quién debería encabezar la renovación del partido tanto en la provincia como en Rosario afirman que “los liderazgos no se ponen a dedo, sino que se conquistan y los votos de cada elección marcan un rumbo”, poniendo el ojo en que fue el candidato más votado del PJ. “La reconstrucción del peronismo se debe hacer entre todos los peronistas. Pero todo pasa fundamentalmente en base a que somos un movimiento, adherimos a los frentes, pero las resoluciones propias de la conducción de esos frentes y de lo que nos pasa a los peronistas las tenemos que resolver entre los peronistas”, sostuvieron desde el mismo entorno del senador.

Los precandidatos a gobernadores que participaron de las PASO en julio también se posicionaron al respecto. Marcos Cleri hizo énfasis en asumir el rol de oposición que les asignó la ciudadanía. “Esto se pondrá en práctica controlando al próximo gobierno, participando de todos los debates que se planteen y sosteniendo un rol activo junto a los que más lo necesiten y dando las discusiones que haya que dar sin rehuir a ningún tema, y con propuestas y proyectos pero siempre desde el peronismo. Respecto al rearmado del partido, señaló la necesidad de consensuar con intendentes y jefes comunales, así como con sectores de la sociedad (trabajadores, PyMes, jubilados, estudiantes) para presentar un PJ fortalecido con las bases y el sector productivo y actualizado a los tiempos que corren, sin perder la esencia y la identidad clara del movimiento.” "Vamos a convocar a todos los que tengan pensamiento y se identifiquen con el peronismo, para que trabajen dentro del partido para volver a potenciar los mejores valores de nuestra comunidad, y tener a una expresión peronista competitiva en la ciudad de Rosario y un gobernador peronista en 2027", finalizó.

Por su parte, Leandro Busatto afirmó que “Todo proceso político en algún momento exige una revisión y una renovación, mucho más después de este momento en el que el peronismo sufrió una derrota muy dura. No se trata sólo de una renovación en sus dirigentes, sino también en sus formas. El peronismo debe saber interpretar cuáles son los temas que interpelan a la sociedad. Hay que pensar en los últimos ochenta años, pero fundamentalmente en cuál es el mejor destino para Santa Fe y el país en los próximos veinte años. Un partido más abierto, más plural, volver a abrirlo todo lo que pueda para que se convierta en un ámbito de participación desde donde surjan nuevos liderazgos. Liderazgos que potencien a las personas y las instituciones que tienen una agenda que necesitan que la política las tenga en cuenta”.

Por último, Eduardo Toniolli señaló: “La mejor forma de reconstruir el peronismo santafesino no es rosqueando entre cuatro paredes. Es andando, escuchando, dialogando y recomponiendo el vínculo con quiénes están enojados porque sienten que el sistema de valores que defendemos -que seguramente comparten- no se está traduciendo en conquistas materiales con impacto en su vida cotidiana. Ahora, también hay que decir que es imposible recomponer lo que está roto o desgastado desde la lógica de la política liberal, con dirigentes políticos que solo expresan a la política y sus problemas: no hay peronismo posible sin el protagonismo de las representaciones sociales organizadas”.

Massantafesinos

Antes de pasar al próximo ciclo, se dirimirá la elección nacional en la que el Partido Justicialista de Santa Fe deberá mejorar su desempeño, en apoyo a la candidatura presidencial de Sergio Massa y para retener las siete bancas que pone en juego en la Cámara de Diputados de la Nación. Todos los dirigentes coinciden que hoy por hoy esa es la prioridad.

De cara a la próxima elección nacional, nacen las coincidencias que faltaron en la provincia. Busatto sostuvo que “en este momento lo más importante, lo que debemos entender, es que hay que trabajar para que Sergio Massa sea el próximo presidente. Hay mucho en juego en el país, porque el futuro del peronismo también depende de estas elecciones”.

Por su parte, coincidió Toniolli: “estamos frente a un desafío trascendente de cara al proceso electoral nacional: vienen por los valores fundantes ya no solo del peronismo, sino de quienes parieron nuestra Patria. Cuestionan no solo el concepto de justicia social, quieren impugnar incluso cualquier idea de comunidad de destino, y reemplazarlo por el sálvese quien pueda como eje rector de las relaciones entre los argentinos”.

Asimismo, Lewandowski afirmó que “estamos abocados de lleno a trabajar para tener un nuevo gobierno nacional y popular a partir del 10 de diciembre bajo la conducción de Sergio Massa”.

Esta semana hubo movimientos en este sentido, con una visita del actual Ministro de Economía a representantes de la industria láctea en donde mencionó a Perotti como integrante de su futuro equipo, y por la noche reunió a todo el PJ santafesino afirmando que todos serán incluidos en su gobierno.

“Todos van a tener lugar en el próximo gobierno, porque tenemos que volver a ser gobierno en Santa Fe y porque hay que salir a abrazar a todos y construir nuevos liderazgos", afirmó Massa en ese encuentro.