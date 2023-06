El miércoles 7 de junio, el gremio Amsafe Rosario convoca a la docencia a un paro con concentración frente al Ministerio de Educación de la ciudad, luego de que en un niño recibiera un balazo en la Escuela 1319 en la tarde del martes.

Carla Deiana, docente de escuela media, socióloga y precandidata a gobernadora por el Frente de Izquierda en Santa Fe dijo: "La docencia dice basta, vivimos en el reino de la impunidad. Hemos pasado de las balaceras en las barriadas populares, a las balaceras en las escuelas, en los centros de salud, contra los playeros y recolectores de residuos, niños y niñas baleados y asesinados por las bandas que actúan claramente bajo el amparo del Estado. Nada de esto podría ocurrir sin la complicidad policial, judicial y del conjunto del poder político, que forman un entramado de complicidades alrededor de las redes narco que son amos y señores en Rosario, porque inyectan cifras de dinero multimillonarias a la maltrecha economía capitalista de Argentina y a conglomerados internacionales levantando su tasa de beneficio. Contra esta orientación, defendemos a la escuela pública peleando de forma colectiva, en unidad con otros sindicatos, con las organizaciones de desocupados y todo el movimiento popular, al que fomentamos como organizadores, ya que este frente de lucha es el único que dice fuera los narcos de los barrios y se planta como una barrera de defensa de nuestra juventud que está siendo masacrada así como de las familias trabajadoras, fuertemente golpeadas por el crecimiento de la pobreza y la miseria".

Deiana planteó medidas: "Perotti no citó al Frente de Izquierda para que pongamos en la mesa nuestro programa de salida, entendemos que no quiere confrontar con los dueños del poder que han dado lugar a un régimen narco sojero en Santa Fe. En oposición a esto, planteamos una batería de medidas: proponemos la creación de Centros de Atención para el tratamiento de los consumos problemáticos en jóvenes que sean gratuitos, porque el actual sistema está privatizado y es carísimo, o está manejado por las iglesias. Exigimos la apertura de los libros de las comisarías al control vecinal y de los trabajadores de cada barrio, para terminar con las zonas liberadas. Vamos por la elección popular de jueces y fiscales, con poder de revocatoria popular contra todos ellos, así como contra los políticos narco. No al financiamiento privado de las campañas electorales, fondo estatal único e igualitario para todos los partidos. Construcción de corredores seguros, urbanización integral de los barrios e ingreso de los colectivos, con cabinas de seguridad para choferes. Estatización de los puertos de Santa Fe y su puesta bajo control de trabajadores electos, para terminar con el colador que hoy son los puertos privatizados para todo tipo de delitos contra el pueblo, desde la evasión y elusión fiscal, el contrabando de granos, hasta la exportación de drogas, armas e incluso la trata de personas. Nacionalización de la banca, contra el lavado de activos negros que hoy suceden en la banca privada y rechazamos los sucesivos blanqueos de capitales, que hicieron desde Macri hasta Cristina Kirchner. Estatización del casino, para decir no al lavado y luchar contra la ludopatía. Impuestos progresivos contra la especulación inmobiliaria, no queremos megatorres construidas con ladrillos de cocaína".