Por Alejandro Tejero Vacas

Bonos, acciones, fondos comunes de inversión y certificados de depósitos (Cedears) son algunas de las opciones con las que cuentan los argentinos que quieran empezar a invertir sus aguinaldos o parte de sus ahorros en el mercado de capitales y, así, hacer rendir sus ingresos a corto, mediano y largo plazo.



La falta de educación financiera y las reiteradas crisis económicas hicieron que, con los años, las estrategias de inversión de los argentinos se limitaran a plazos fijos, inmuebles o la compra dólares pese a que, en el mercado de capitales local, existen alternativas que permiten diversificar el riesgo y empezar a ahorrar con poco dinero.



En 2021 la inflación acumuló 21,5% hasta mayo, por lo que quienes compraron dólares MEP y CCL corrieron por detrás, con subas de 14,4% y 17,9%, respectivamente, al igual que quienes invirtieron su dinero en un plazo fijo tradicional que, en el mismo período, pagó un interés de 15,4%.



En ese escenario, el mercado de capitales ofrece alternativas en distintos instrumentos que no solo permiten cubrirse de la inflación sino también generar rentas, dependiendo el riesgo que se esté dispuesto a correr.



"Nosotros invitamos a nuestros clientes a que todos los meses aparten una porción de sus ingresos y la destinen al ahorro para poner ese dinero a generar renta. Los acompañamos desde la apertura de la cuenta bursátil y les enseñamos a dar los primeros pasos en su inversión, dependiendo cuál sea su perfil: conservador, moderado o arriesgado", dijo a Télam Alejandro Bianchi, fundador de asesordeinversiones.com.



En ese sentido, Bianchi explicó que si en lugar de haber comprado 100 dólares hace 20 años una persona hubiera destinado ese dinero a invertir en acciones hoy tendría casi 300 dólares, por lo cual "es importante entender que las inversiones son a largo plazo".



"Recomendamos una cartera de inversión que incluye instrumentos de dos tipos: bonos ajustados por CER, que dan una cobertura de inflación más una pequeña tasa, y 13 Cedears (Certificados de Depósitos Argentinos) que, en los últimos 12 meses tuvieron una rentabilidad 48% en dólares", explicó.



Los Cedears son instrumentos que replican el valor en dólares de acciones de empresas que operan en los Estados Unidos como Apple, Coca Cola, Facebook, Google, Microsoft u otras y que pueden comprarse con pesos a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires pero que, como todas las acciones, están sujetos a subas y bajas en sus precios.



Por eso mismo, para quienes busquen empezar con opciones más conservadoras y asegurarse no perder contra la inflación, el director de Asset Management de Argenfunds, Alejandro Kowalczuk, recomendó los Fondos Comunes de Inversión (FCI) en pesos que tengan bonos que ajusten por CER.



"Son instrumentos ideales para gente con poca experiencia que esté pensando en una inversión a un año. Empezar con inversiones que ajusten por inflación y no por tipo de cambio, en un escenario en el que el Gobierno tiene controlada la variable cambiaria, puede ser una apuesta rentable y relativamente conservadora", dijo Kowalczuk.



A mediano o largo plazo apuntó que "el que está dispuesto a asumir un poco de riesgo puede apostar por bonos argentinos que hoy ofrecen un rendimiento anual de hasta 18% en dólares, si se piensa en un acuerdo con el FMI y una baja del riego país para 2022".



Para inversiones de entre $ 20.000 y $ 50.000, el gerente de Research de Invertir Online, José Ignacio Bano, propuso también empezar con FCI, "ya que te permiten una buena diversificación y un menor riesgo", aunque aclaró que "se pueden invertir desde los $100".



"Me parece apropiado el Fondo AdCap Balanceado II, que invierte todo en Bonos CER. Otro fondo interesante es el Fondo Premmier Commodities, que tiene un 60% invertido en futuros de soja y el resto en otros commodities como oro, petróleo, hierro a través de Cedears de distintas compañías", detalló Bano.



En cuanto a los Cedears recomendó aquellos vinculados con "la superabundancia de dólares y con las tasas bajas": el sector financiero y el sector de energía.



"Dentro del sector financiero están Bank of America, JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, Citi, Visa, Mastercard, mientras que del sector energía podemos mencionar a los menos volátiles, que son ExxonMobil y Chevron", indicó Bano.



En el caso de buscar acciones en el mercado argentino aseguró que "podría ser una buena alternativa tener acciones como YPF, por ejemplo, o algún banco" ya que "podrían ser una oportunidad, pero siempre sabiendo la volatilidad que presentan pensando a largo plazo".