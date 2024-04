El Gobierno nacional oficializó este miércoles la eliminación del fondo fiduciario del trigo, una herramienta que había sido creada en marzo de 2022 con el objetivo de garantizar un valor de referencia en el mercado interno. En este marco y ante los tarifazos de gas y energía, los panaderos rosarinos se encuentran en jaque y advierten que "la situación es realmente desesperante".

“Por un lado somos comerciantes y por otro industriales y en los dos sectores nos pega muchísimo porque hay una caída notoria del consumo por la pérdida del poder adquisitvo. Por otro lado, la desregulacion del trigo nos deja en una situación de desamparo total con respecto a las grandes empresas que son nuestros proveedores”, explicó en Sí 98.9 Diego Rubio, de la cámara de Panaderos y Afines de Rosario.

Y sumó: “A nosotros nos llevaron al mercado internacional todos nuestros insumos pero el sueldo de nuestros clientes se quedó en el mercado local, entonces estamos todo el tiempo pensando cómo hacer con los costos para vender y no llegar a una situación de quiebre”.

“Somos usuarios intensivos de gas y electricidad. Con los tarifazos de 2017, en Santa Fe fuimos escuchados por algunos legisladores y haciendo un trabajo de presión logramos que el gobierno provincial tenga en cuenta la situación y la EPE nos genere un traslado inferior. Ahora no hay interlocutores. Antes había diferencias pero te escuchaban y a veces te daban una solución. Ahora es ‘arreglátela como puedas, si tenés que cerrar cerrá’. La situación es realmente desesperante”, aseguró el comerciante.

En este sentido, Rubio ejemplificó: “una factura promedio de gas a una panadería en marzo era de 120 mil pesos, ahora se iría a 400 mil pesos y en octubre va a costar cerca de 700 mil pesos. El mes pasado, la factura de luz aumentó más de 50 por ciento”. “Intento defender el producto que hago y no bajar la calidad. Cuando no podés trasladar los precios empezás a descapitalizar en lo que tiene que ver con la no renovación de vehículos, mobiliario, maquinaria”, cerró.