Mientras el debate sobre la regulación de Uber y otras aplicaciones similares va y viene, MoviTaxi, la única herramienta de este tipo regulada por el Estado, anunció a Rosarioplus.com que este martes se despachó el viaje nº 10 millones, desde que la compañía comenzó a prestar servicios oficialmente en Rosario, a mediados del año 2016.

A pesar de la reducción temporal del número de viajes durante la pandemia, MoviTaxi experimentó, sin embargo, un crecimiento exponencial. La herramienta se consolidó durante este período y se espera que 2023 sea su mejor año, al menos por lo que los registros récord de descargas de usuarios y viajes despachados muestran, consolidando su posición como la aplicación de taxis de referencia en la ciudad.

Según la empresa a cargo de la aplicación, tanto la cantidad de usuarios como de conductores activos en la plataforma fue siempre en aumento, y actualmente suma unos 10 mil usuarios al mes, según la cuenta de descargas de la app, que reveló Valeria Ríos, jefa de proyecto.

MoviTaxi cuenta con las herramientas necesarias para competir con aplicaciones extranjeras como Uber, que no se rigen por las regulaciones del Estado ni de las cámaras correspondientes, no son oficiales y no tributan en el país ni en la ciudad, según destacan. “MoviTaxi está expandiendo su alcance a otros lugares y es la primera aplicación de despacho de taxis de Latinoamérica. Además, al ser una aplicación local, comprende la idiosincrasia del lugar y puede satisfacer las necesidades de la comunidad de manera efectiva, algo que las multinacionales no logran hacer”, señaló Ríos.

Todas las unidades de taxi en Rosario están equipadas con la aplicación. La cantidad de conductores que no la utilizan es muy baja, en su mayoría son personas mayores que no se adaptan fácilmente a la tecnología o los vehículos que están temporalmente fuera de servicio.

La aplicación gestiona alrededor de 20 mil viajes por día y el pago electrónico va ganando terreno en el mercado. “Las empresas de radiotaxi y monitoreo están realizando un seguimiento exhaustivo de los choferes para garantizar la calidad del servicio. Además, la aplicación ofrece un servicio de atención al cliente disponible las 24 horas para solucionar cualquier inconveniente”, destacó Ríos.

"Fuimos incorporando progresivamente más beneficios para que los conductores puedan recibir el pago de los viajes a través de medios electrónicos. Si bien existen sanciones en caso de incumplimiento de las normas, el margen de error es muy bajo. Los conductores llevan a cabo el proceso y aprenden a utilizar la aplicación. En muchas ocasiones, el miedo a lo desconocido es el principal obstáculo, pero el sistema es transparente y contamos con canales de reclamo en caso de que el cobro no se haya efectuado correctamente", señaló.

La inclusión de la opción de elegir chóferes mujeres o de notificar si se transportan mascotas o sillas de ruedas fue mencionada como características que estuvieron presentes desde el inicio del servicio. Con respecto a la posibilidad de contar con conductoras mujeres, se señaló que aunque es una alternativa válida, podría llevar un poco más de tiempo que llegue el servicio debido a la baja cantidad de mujeres conductoras en comparación con los hombres.

El prestador sumó que todavía se realizan llamados a empresas de radiotaxi, pero que cada vez más usuarios están optando por utilizar la aplicación. Según datos proporcionados por la empresa, esta tendencia se hace aún más evidente en días de lluvia, durante las horas nocturnas y los fines de semana.

“Las estadísticas indican que, en promedio, se realizan 10 mil descargas mensuales de la aplicación en teléfonos celulares, la mayoría de las cuales se convierten en nuevos usuarios", dijo. Y afirmó que, según las estadísticas, el uso de la aplicación permite resolver un viaje promedio en menos de 4 minutos y en 8 minutos en caso de una alta demanda.

Los choferes de taxis se ven imposibilitados de realizar gran parte de su trabajo sin contar con la aplicación móvil, especialmente aquellos que trabajan durante la noche, quienes dependen prácticamente de este servicio. De hecho, aproximadamente un 40% de los viajes que realizan los taxistas son gestionados a través de ella. "Durante la noche, este sistema se convierte en una ventaja, ya que es democrático y asigna los viajes al conductor más cercano, evitando que los taxistas circulen en vacío por la ciudad en busca de pasajeros”, destacó la desarroladora.

La mirada de los tacheros

Marcelo Díaz, en su rol de representante de los titulares de taxi, está convencido de que la aplicación “es fundamental” para poder brindar un servicio de calidad y además ve en ella la oportunidad de desplazar a aplicaciones ilegales como Uber. El taxista señaló, sin embargo, que considera que una herramienta tan valiosa "debería recibir más promoción por parte del municipio", dado que hasta el momento han sido ellos y el boca a boca con los usuarios los que han contribuido al éxito de la plataforma. Díaz dijo que MoviTaxi los ayudó como sector que “quiere ser invadido por aplicaciones extranjeras como Uber y Cabify que están fundiendo a los taxistas en muchas ciudades argentinas”.