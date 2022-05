La caída generalizada en el mercado de criptomonedas produjo una salida de más US$ 200 mil millones en su capitalización en las últimas 24 horas, según la agencia de noticias Bloomberg y el portal CoinMarketCap.



Por su parte, el bitcoin, la criptomoneda más utilizada en el mundo, cayó 11,3% en las últimas 24 horas y se situó en alrededor de US$ 28.000, alcanzando por momentos valores inferiores a los US$ 27.000, borrando casi un año de ganancias y ubicándose en el nivel más bajo desde diciembre de 2020.



En tanto, otras de las principales criptomonedas registraban descensos aún más profundos como Ehter (-20%), Solana (-30%) y Dogecoin (-25%).



Uno de los principales motivos de las bajas es la salida de capitales de los activos de riesgo en general por las perspectivas económicas negativas y la suba en las tasas de interés, que produjo caídas que ascienden a más del 15% y 30%,en bolsas como el S&P 500 y el Nasdaq, respectivamente,



Pero, además de ello, las criptomonedas se vieron particularmente afectadas por las corridas de los últimos días en las denominadas "stablecoins", que generó una pérdida de confianza en las monedas digitales en general.



Las "stablecoins" son monedas digitales utilizadas como reserva de valor cuyo valor está atado en una relación de paridad al precio de otra moneda o activo, generalmente (y de allí su nombre) más estables, como el dólar, el oro u materias primas; pretendiendo eliminar, de esta forma, la volatilidad intrínseca que poseen las criptomonedas.



Entre las principales "stablecoins", cuyo valor de mercado asciende a más de US$ 100.000 millones, se destacan Tether y TerraUSD las cuales, en los últimos días y frente a una corrida, perdieron ambas la paridad uno a uno que poseían con el dólar.



En el caso de TerraUSD, la tercera de mayor volumen en el mercado, su valor cayó hasta 80%, ubicándose a menos de 30 centavos por dólar para luego recuperarse hasta los 62 centavos, mientras que Tether, la más utilizada, bajó ligeramente a 97 centavos por dólar.



Uno de los motivos del desplome es el creciente escepticismo acerca de si estas monedas poseen las suficientes reservas como para poder sostener la paridad con el dólar.



A diferencia de Terra, cuya paridad depende de complejos cálculos algorítmicos, en el caso del Tether, la empresa propietaria (del mismo nombre) subrayó que cada una de sus monedas se encontraba respaldadas por dólares equivalentes.



No obstante, tras la publicación de un acuerdo judicial con la fiscalía de Nueva York, se reveló que, en realidad, Tether dependía de otros activos, incluyendo deuda a corto plazo; y el mercado teme que dicha "stablecoin" no posee las reservas suficientes como para atender una corrida.



De acuerdo con Edul Patel, CEO de Murdex, una plataforma de inversión de criptomonedas, "el desplome de las stablecoins impactó al mercado cripto" y, frente a ello, el bitcoin podría tener aún más margen para caer.



Frente a la situación, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, reiteró el pasado martes su llamado al Congreso para desarrollar un “marco regulatorio adecuado” para las "stablecoins".