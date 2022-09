Tras álgidas semanas surcadas por medidas de fuerza de los gremios estatales santafesinos, este jueves se retornó al camino del dialogo en las reuniones paritarias, en una pulseada que ganó en Gobierno a los gremios, tal como habia sido acordado en el mes de marzo donde se firmaron los acuerdos salariales y se fijaron las fechas de aperura de las negociaciones. Mañana viernes será el turno de los docentes que llegan a la mesa de debate con fuertes reclamos al Ejecutivo.

En un encuentro en la capital provincial, quienes comenzaron con las rodas de diálogo entre las autoridades provinciales y los representantes de los trabajadores, fueron Jorge Molina por UPCN y Jorge Hoffmann por ATE. Más allá que no hubo oferta formal, sí se solicitó desde los gremios que el Ejecutivo de vuelta atrás con el descuento de salario anunciado la semana pasada.

En la escueta reunión se acordó un nuevo encuentro para el próximo jueves 8 de septiembre, mientras que el martes se reunirán las comisiones técnicas para discutir por fuera del aumento de salarios.

En la salida de la reunión, el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, dijo a los periodistas presentes que “el objeto de la reunión era dar cumplimiento con la cláusula dos del acta paritaria suscripta en el mes de marzo”.

“Tuvo un comienzo en el día de la fecha y a partir de hoy van a comenzar una serie de encuentros e intercambios para abordarlo y para el jueves de la semana que viene vamos a tener un nuevo encuentro, donde fruto del trabajo que realizaremos estos días tengamos las condiciones para poder poner sobre la mesa una propuesta", explicó el funcionario.

Sobre dejar sin efecto los descuentos, dijo: "Hoy el gobierno tiene una decisión tomada, pero también escuchó y el tema de los descuentos fue incorporado a la discusión. Además tenemos reuniones paritarias mañana y el lunes y vamos a ir viendo la evolución de los temas en cada uno de ellos, en general lo que tiene que ver en cuanto a salarios y condiciones de trabajo lo hacemos de manera similar para todos los sectores, por lo que lo incorporamos y lo trataremos en la globalidad de todo lo que haya que tratar".

"La premisa principal sigue siendo que no queremos que el salario pierda poder adquisitivo, pero para ello tenemos que ponernos de acuerdo en algunos criterios con los que comenzaremos a trabajar ahora y relacionados con la mejor forma en un contexto complicado de ir manteniendo el poder adquisitivo. Nunca hubo una imposición en la negociación y si hay cuestiones donde en la negociación no se puede lograr consenso, siempre se buscan alternativas, porque la negociación es buscar puntos en común. Nuestra aspiración es poder tener para la semana que viene una propuesta completa", admitió Pusineri.

Los sindicalistas Hoffman y Molina también dialogaron con la prensa. "Hicimos el planteo de suspender la decisión de descontar los días no trabajados como una condición necesaria para la armonía y clima de las negociaciones, no solo para nuestro sector, el de los trabajadores estatales, sino todos los sectores de la administración pública central, pero también la necesidad de replantear la política salarial de septiembre y definir los próximos meses. El gobierno tomó nota y hemos establecido comenzar las negociaciones, sabiendo que esto implica trabajos en distintas instancias y el gobierno abrió la discusión para poder llegar a tener una solución", expuso Molina.

En tanto Hoffmann adujo que si bien no hubo propuesta concreta, y que es algo habitual en los primeros encuentro, la reunión “fue amable y a la espera de una discusión que parta del propio gobierno”, y crear un buen clima, dejando de lado los posibles descuentos de sueldo, porque predisponen a que haya tensión en la discusión.

El turno de los maestros

Después de un paro de 72 horas y una huelga que lleva tres semanas, los docentes nucleados en Amsafé y Sadop se sentarán este viernes con el Gobierno para discutir un nuevo incremento salarial para este año, que se sumará al 46 por ciento del aumento que se completó este mes. La pulseada de los sindicatos de la enseñanza apuntaba a que el gobierno de Omar Perotti anticipara la ronda paritaria debido a la inflación en aumento.

En dialogo con Rosarioplus.com, Paulo Juncos de Amsafé adelantó que tras las medidas de fuerza, la expectativa se enmarca en que se pueda discutir seriamente el incremento del salario de los trabajadores que cubra las necesidades, acorde al proceso inflacionario.

“Nosotros seguimos señalando la importancia de adelantar el 8% de septiembre, que deberíamos cobrarlo antes de salario, y discutir un primer tramo de incremento fuerte para septiembre y ver cómo llegamos a diciembre con alguna fórmula que cuide el bolsillo de nuestros compañeros”, apuntó.

En un clima denso de negociación, donde el gobierno impuso su mirada, Juncos marcó que existe dentro del gremio “un fuerte rechazo al apriete propinado por las autoridades gubernamentales, de antes de las paritarias tener un gesto negativo, como es una amenaza de descuento, que para muchos trabajadores sería casi la mitad de sus salarios”.

“No es una buena señal de arranque antes de la negociación descontar, pero son las cartas que está jugando el gobierno y eso obviamente lo discutiremos en la mesa paritaria”, dijo Juncos sobre la reprimenda de la gestión que logró que no se adelante la paritaria. En ese sentido aseguro que “con esta situación no sale ganando nadie”. “Es una posición muy cerrada y no es buena la política que tuvo el gobierno para resolver el conflicto docente, más bien echó más leña al fuego, generando el repudio de todos los estatales”, concluyó.