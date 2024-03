De "no alcanza" a "no hay": preocupa la caída de empleo liderada por la construcción

Los últimos datos sobre relevamiento de empleo en el sector registrado comienzan a encender las luces de alerta en la economía argentina. Es que luego de tres años de recuperación de puestos de trabajo, a fin de 2023 comenzó a notarse una curva descendente, que tiene vínculo directo con la desaceleración de la actividad y con decisiones del gobierno nacional, como es el caso del freno a la obra pública que tiene 2.800 obras en suspenso.

Durante noviembre, en medio de un contexto de incertidumbre política por la segunda vuelta electoral que protagonizaron Sergio Massa y Javier Milei, se perdieron 8.600 puestos laborales, según datos oficiales. Para diciembre, números que todavía no están consolidados, anticipan que se oficializarán unos 28.500 despidos.

El rubro que lidera esta tendencia descendente es la construcción, diezmada por la paralización de la obra pública desde la llegada de Milei a la presidencia. Desde la Cámara de la Construcción aseguraron a este medio que no ven una solución a corto plazo y que se va a profundizar la sangría de puestos de trabajo.

Detrás de la construcción, sigue la industria, sector afectado por la caída del consumo interno, y en el que se registraron parates significativos como el de Acindar o Metalsur.

Un dato a tener en cuenta y que marca una nueva tendencia es que hasta agosto de 2023 se daba un crecimiento del empleo a la par de un amesetamiento de la actividad. Sin embargo, a partir de septiembre 2023, la evolución de ambas variables empezó a ir en el mismo sentido, fenómenos que se profundizó en diciembre, donde la caída de la actividad coincidió con las proyecciones en caída de puestos laborales.

Según datos del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), en el mes de noviembre de 2023, nueve de los catorce sectores redujeron la cantidad de personas trabajadoras. Aún con la caída del empleo registrada en noviembre, nueve de los catorce sectores operan en niveles de empleo superiores a la pre-pandemia. Sin embargo, con las proyecciones de diciembre, ocho de los catorce sectores han registrado una caída.

La construcción, en alerta

En diálogo con Rosarioplus.com, el gerente de la Cámara Argentina de la Construcción (sede Rosario) Rubén Llenas, ratificó que la situación en el sector es preocupante y que afecta de manera directa a la provincia.

“Los datos de enero los vamos a conocer recién a fin de este mes, pero sabemos las percepciones de las empresas asociadas, que advierten que en enero y febrero se va a agudizar la pérdida de empleo”, señaló.

También reconoció que la Cámara viene alertando desde octubre sobre el freno en la obra pública, pero ahora la actividad “está completamente parada”, salvo por algunas excepciones en ciertos puntos del país. Otra de las cuestiones que subrayó, tiene que ver con que en este momento no existen interlocutores entre el sector y el gobierno nacional.

Respecto a las perspectivas para el resto del año, sostuvo: “Son malas porque no tenemos certidumbres sobre si el gobierno va a pagar las deudas con empresas por trabajos ya realizados y no cobrados. Las empresas pagaron materiales y mano de obra pero no hay ningún cronograma de pagos, ni certezas de que vayan a pagar.”

A nivel nacional hay 2.800 obras comenzadas que se encuentran en suspenso, 188 de ellas tienen lugar en al provincia de Santa Fe.

Respecto a la situación de obras provinciales, marcó una diferencia y dijo: “En Santa Fe el panorama es distinto, tenemos buena llegada con el gobierno provincial y de hecho han pagado deudas hasta diciembre”.

Hace algunos días, el ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico, alertó por esta situación y adelantó que hay una reunión prevista para este miércoles 7 de marzo con el nuevo administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Raúl Bertola, a quien le solicitará "un plan de trabajo" para los 2.800 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan la provincia.

En ese sentido, el funcionario anticipó que le pedirán que se hagan cargo del mantenimiento de las rutas nacionales y consideró que "el mantenimiento de las rutas es una obligación legal que tiene el presidente de la Nación y sus funcionarios, porque está en juego la seguridad vial".