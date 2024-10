Tocar ahorros o endeudarse: cómo sobreviven al ajuste las familias rosarinas

Trabajadores y trabajadoras de la región acusan recibo del ajuste que lleva adelante el gobierno de Javier Milei y apelan a distintas estrategias para subsistir en una economía que no ofrece demasiadas salidas. La duda ya no es si vender ahorros o no, o endeudarse o no, sino cuál es la mejor alternativa para hacerlo.

Un informe reciente de la Usina de Datos de UNR basado en datos oficiales, expuso que durante el primer trimestre casi el doble de rosarinos respecto al año pasado liquidó sus ahorros para sostener sus gastos habituales. Por su parte, otro trabajo del Instituto de Investigación Social Económica y Ciudadana (Isepci) puso el foco en las mujeres y detectó que más de la mitad de las encuestadas se endeudó para sobrevivir.

Por un lado, el sueño del ministro de Economía, Luis Caputo, quien planteó abiertamente que la clase media debería vender sus ahorros para cubrir demandas diarias o mensuales como pagar la luz. Por otro, el reflejo de los sectores más vulnerables que no cuentan con ahorros y entonces tienen que recurrir a préstamos bajo condiciones indeseables.

El trabajo elaborado por la Usina de Datos tomó números de la Encuesta Permanente de Hogares (EHP) y puso la lupa sobre el Gran Rosario durante el primer trimestre de este año, donde creció un 84% la cantidad de personas que vendieron sus ahorros para afrontar gastos corrientes, respecto a 2023.

Este salto tiene correlato temporal directo con la política de shock aplicada por Milei y Caputo. Devaluación y ajuste en tarifas tuvieron su repercusión inmediata en los precios de la canasta básica. Este escenario, sumado a la pérdida de poder adquisitivo respecto al año pasado, fueron erosionando ingresos mes a mes hasta dejar a la población con pocas alternativas.

Además de gastar lo que tenían ahorrado, muchas familias recurrieron al préstamo bancario, pero muchos también (sin esa posibilidad) apelaron al préstamo familiar, barrial o a través de un conocido. En todos los casos el crecimiento fue notable en relación al 2023.

Un último aporte que hace el informe de Usina es que al comparar con el relevamiento nacional, en Gran Rosario fue mucho más notable el crecimiento de gente que vendió ahorros. Fue un 84% más cuando a nivel nacional fue un 23% más.

La alternativa de los que no tienen ahorro

El informe de Isepci, coordinado por Sofía Botto, indagó sobre la economía de jefas de hogares rosarinos y dejó en evidencia cual es la alternativa para los sectores más vulnerables, quienes no cuentan con ahorros y tienen que sobrevivir.

Fue de interés para el equipo investigador registrar si las personas encuestadas apelaron para sus gastos diarios, además de a sus ingresos, a opciones con posterior devolución. Se encontraron con que casi la mitad de ellas se endeuda, a través de distintas alternativas, para sostener la economía familiar.

El 47,6 recurre a algún tipo de préstamo, es decir, se endeuda para atender las cuestiones diarias y básicas de su hogar. La mayoría pide préstamos a través de billeteras virtuales, o bien lo hace de manera informal con algún conocido de su barrio.