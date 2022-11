Las consecuencias de la emergencia del sistema de Salud por la pandemia del coronavirus empiezan a notarse y las autoridades nacionales y provinciales alertaron sobre nuevas problemáticas que surgen en los efectores públicos.

Uno de los inconvenientes que se presentó en los últimos años es la falta de nuevos médicos en determinadas especialidades de atención primaria. "Van a faltar pediatras, no ahora, sino en un par de años", afirmó Sonia Martorano, ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, en diálogo con Ariel Bulsicco en Sí 98.9.

El sindicato de profesionales de la salud, Siprus, dispuso un paro en las guardias pediátricas de los hospitales provinciales en Rosario ante la falta de refuerzos que desahoguen la presión de la demanda.

Según explicó la funcionaria, los estudiantes de medicinas eligen especialidades con salida laboral más rentable, como otorrinolaringología, anestesiología u oftalmología. Y esas preferencias van en detrimento de otras especialidades.

"Las residencias de pediatría, prácticamente, han quedado desiertas", indicó la ministra, de vasta trayectoria profesional en la medicina. Y aclaró que casi no hay aspirantes a terapistas pediátricos o neonatólogos.

"Cuando hablo con los chicos, nos dicen que no quieren tener la vida que tuvimos los antiguos pediatras, con mucha guardia", comentó Martorano y reconoció que, a largo plazo, los sueldos de los pediatras no son los mejores, "porque dependen de una consulta y no más que eso".

"Hay un cambio de paradigma que vamos a tener que saber leer y generar las condiciones para que mejoren sus condiciones laborales a largo plazo", indicó la ministra y remarcó: "Ya estamos complicados y en cinco años la veo muy difícil".