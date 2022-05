El niño de 8 años que cursa una hepatitis grave de origen aún desconocido -un cuadro que se presentó en casi 230 niñas y niños de 20 países y que mantiene en alerta a la comunidad científica mundial-, se encuentra internado en el Sanatorio de Niños "en terapia y estable”. En este marco, los especialistas advierten no discontinuar el calendario de vacunación y poner especial atención en las medidas de prevención.

"No sabemos cuál es la causa entonces es difícil decir de qué manera se adquiere. El virus se transmite por vía respiratoria o digestiva. La manera de prevenirlo es cubrirse la boca al toser o usar tapaboca, el lavado de manos frecuente, utilizar agua potable para la elaboración de alimentos y mantener el calendario de vacunación al día. No hay que bajar la guardia", indicó en Si989 el médico gastroenterólogo Alejandro Costaguta.

El niño fue internado en una primera instancia en el Hospital de Niños de Zona Norte y luego derivado al nosocomio céntrico. "El Sanatorio de Niños es el único centro de la región que practica trasplante hepático", explicó al respecto el profesional que se desempeña en dicha institución.

Asimismo, subrayó que se trata de una enfermedad "seria". "El hígado esta jugando entre la regeneración y la agresión que ha sufrido. Si gana la regeneración en los próximos días el paciente se recuperará y volverá a su casa. si gana la agresión y se llega a un punto critico, la única solución será el trasplante", explicó Costaguta.

Panorama mundial

El 15 de abril de 2022, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un alerta sobre casos de hepatitis aguda grave de causa desconocida en niños en el Reino Unido y desde entonces se notificaron más casos.

"No hablamos de casos confirmados porque actualmente la causa especifica es desconocida y bajo investigación. Los casos reportados se refieren a niños con una hepatitis aguda grave donde no se identificaron las hepatitis A, B, C, D o E.", indicó la OPS/OMS en su página oficial en un comunicado del 3 de mayo.

La nota completa: