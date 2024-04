El científico Ernesto Resnik –voz reconocida en asuntos de salud pública que fue fuente de consulta gubernamental durante la pandemia de coronavirus– refutó los argumentos del Ministerio de Salud de Nación respecto a la indiferencia oficial acerca de la epidemia de dengue, y expresó un mensaje de alarma: “Con un gobierno así, estamos en peligro”, lanzó.

Este biotecnólogo, prestigioso en el mundo de la ciencia, salió al cruce del comunicado con el que el ministro de Salud de la nación, Mario Russo, apareció en escena luego de un semestre en el que la enfermedad del dengue ya se propagó por todo el territorio y cobró hasta ahora 129 vidas. En ese comunicado, Russo y su cartera relativizan la utilidad de la vacuna contra el dengue. Y Resnik lo confrontó.

“Es lamentable que no hayan aparecido en toda esta crisis, y que cuando lo hacen es para confundir, relativizar, así no ayudan en nada, no aclaran, no dicen qué hacer, y además dicen cosas que no son ciertas acerca de porqué no tenemos vacunas. El Ministerio desinforma tratando de sugerir que la vacuna está todavía en desarrollo. No es cierto. La vacuna está probada y aprobada”, remarcó Resnik.

El funcionario de Javier Milei, entre otras cosas, atribuyó la epidemia actual a falta de previsiones en el gobierno de Alberto Fernández.

“Parece que les importa nada lo que nos pase, que se muera el que se tenga que morir. Todo es mentira. Con un gobierno así estamos en peligro. Salud pública es lo colectivo, colisiona con un gobierno que piensa que el Estado no debiera existir”, dijo en Sí 98.9.

Por otra parte, este biólogo molecular aludió a la escasez de repelentes de mosquitos en la plaza comercial. “La gente, más allá de lo que diga el gobierno, quiere protegerse. Ahora hay que conseguir repelente, desplegar vacunas pensando no solo en esta epidemia sino que el dengue estará aquí para siempre. Qué hacer entonces para que no sea tan malo como ahora. Para eso hay que hacer campaña de promoción, fumigación y asegurar provisión de repelentes y vacunas”.

En ese sentido, valoró que ante la ausencia del gobierno nacional, haya provincias que empezaron a ejecutar acciones por su cuenta. En el caso de Santa Fe, la producción local de repelente de insectos con el LIF, el laboratorio farmacéutico provincial. “Hay provincias que empezaron por su cuenta, como en Salta y Misiones que se ha vacunado en lugares de alta circulación del virus por mosquito. Pero hace falta más. Si el estado central tiene este desinterés por la salud pública quedará en manos de la gente y los gobiernos locales. Por eso las provincias deben negociar presupuesto si el gobierno nacional no hace nada”, concluyó.