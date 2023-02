El microcentro fue escenario este viernes de mañana de un álgido encontronazo entre un automovilista y el grupo de trabajadores de la tabacalera Bronway que se manifiesta frente al Tribunal Federal en reclamo de su continuidad laboral, cuando el conductor avanzó pese a la concentración de personas en manifestación. Lo acusaron de haber atropellado a algunas personas, el vehículo quedó finalmente varado entre la multitud. Algunos lo alcanzaron y destrozaron el Ford Fiesta como represalia.

“Nos estábamos manifestando pacíficamente como lo venimos haciendo desde fines de diciembre y estaban las calles cortadas por la policía de Tránsito. De pronto apareció este auto arrasando con todos los que estábamos en la calle. Se le pidió que parara y no lo hizo, siguió avanzando”, contó en a RosarioPlus Valeria, quien participaba de la protesta de trabajadores de la tabacalera Bronway.

Y agregó: “Atropelló a criaturas y mujeres. Tenemos videos y vamos a dar testimonios porque éramos muchos. La policía llegó como diez minutos después”.

Por su parte, el conductor del vehículo sostuvo que fue perseguido y agredido tras avanzar “despacio” entre los manifestantes. “Cuando quedo encerrado me empiezan a gritar, yo quiero pasar despacio. Ahí viene uno, me empiezan a agredir, pero se corren y sigo. Después me empezaron a correr y me salvó la policía. Agarraron piedras y sillas de un bar para romper todo el auto”, contó.

En tanto, el conductor fue trasladado a la Comisaría 2da.