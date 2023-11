La Municipalidad informó este martes que dispuso intensificar los operativos de control de mosquitos ante el incremento de precipitaciones y las altas temperaturas. En este marco, esta mañana, agentes de la Dirección de Control de Vectores concretaron un operativo focal en los parques Urquiza y Nacional a la Bandera.

“Hay una dispersión muy grande de mosquitos y el tratamiento es focal. Hay que considerar que los productos no se pueden usar discriminadamente no solo para salvaguardar el ambiente sino tambien la salud humana. Por eso no tienen que ser residuales”, explicó en Si989 Carlos Tasinato, director de Control de Vectores de la Municipalidad.

Y agregó: “Estamos teniendo una población de mosquitos que es frecuente en esta época del año, por la combinación de temperaturas ideales con humedad. Hay dos momentos críticos, al comienzo y al final del verano. La idea es complementar estas medidas con el desmalezamiento”.

Cabe destacar que los trabajos se desarrollarán durante toda la semana, incluyendo parques, plazas y espacios verdes. El cronograma es el siguiente:

Miércoles 29:

Parques De la Colectividades y Norte.

Jueves 30:

Costanera y Parque de la Cabecera.

Viernes 1 y Sábado 2/12:

Parques Sur, Yrigoyen, Héroes de Malvinas y Oeste; Terminal de Ómnibus y Patio de la Madera.

Entre el fin de semana y este lunes, la repartición dependiente de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público realizó operativos de fumigación en los parques Sur, Urquiza, Alem, Scalabrini Ortiz, Independencia y España y en la zona de la Terminal de Ómnibus.

Según explicaron, dichos operativos tienen por objetivo controlar la presencia del mosquito culex, una especie que suele frecuentar en grandes poblaciones y picar en cualquier parte del cuerpo. Coloca sus huevos en el agua y, si está estancada, se puede reproducir en abundancia.

Las estrategias de prevención se basan en la intensificación de controles focales en espacios verdes, con insecticidas de bajo impacto ambiental y sin residualidad.

Vale aclarar que la variante culex tiene características diferentes al aedes (transmisor del dengue), el cual se cría en el ámbito domiciliario. Es por ello que también es importante que cada ciudadano extreme las medidas de cuidado y descacharrado en su domicilio.

Estas acciones se suman a los trabajos de mantenimiento urbano que la Municipalidad lleva adelante en toda la ciudad: corte de yuyos, operativos intensivos de desmalezado, control y erradicación de terrenos baldíos y tareas de mantenimiento de drenajes a cielo abierto.

En lo que respecta a desmalezado, equipos de las direcciones de Higiene Urbana, Parques y Paseos y Áreas de Servicios Urbanos avanzan con trabajos en parques, plazas, avenidas, complejos habitacionales y espacios verdes de toda la ciudad.

Mantener el césped corto, retirar el pasto cortado y sanear espacios con malezas son acciones fundamentales que el Municipio lleva a cabo para controlar la proliferación de mosquitos de la variedad culex.