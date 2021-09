Por orden de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) División Delitos Ambientales en conjunto con el Laboratorio Forense del Organismo de Investigaciones, en la tarde de este jueves se realizó una inspección a la empresa Petroquímica Bermúdez S.A. ubicada a la altura de la Ruta 11 km 323,5 de la localidad de Capitán Bermúdez. Según información oficial la pericia tuvo como fin en una verificación visual y técnica de las condiciones actuales en la que se encuentra la planta.

Como pruebas para la causa, además se tomaron muestras de suelo y agua en zonas de posible contaminación y se realizó el recorrido integral por la totalidad de la planta junto a asesores técnicos de la firma y el letrado responsable de la empresa.

Vale decir que este jueves, en la última audiencia por el juicio oral por daños ambientales contra la ex Petroquímica de Capitán Bermúdez, los fiscales a carago de la causa, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, consideraron que el cierre del proceso debe ser catalogado como “nulo o ilegal”, debido a que hubo favoritismo político para beneficiar a la empresa

Al respecto, el letrado que representa a Petroquímica Bermúdez, sostuvo que no debe reabrirse la causa porque no hay pruebas de que se haya producido un daño ambiental. La causa se cerró en 2019, el último año de gestión socialista en el gobierno de la provincia, y de acuerdo a los testimonios que se volcaron en las audiencias, fue por orden del ex fiscal regional Patricio Serjal. La decisión tomada fue trasladada por el fiscal de San Lorenzo, Juan Carlos Ledesma, al por entonces juez interviniente fue Juan José Tutau.

En un plazo de cinco días se conocerá la decisión del tribunal. La trascendencia social del caso y el peso político de los testigos que desfilaron por las audiencias, hacen que se trate de una causa emblemática. “Es un contexto de 21 hectáreas contaminadas. Es un caso de contaminación ambiental que no podrá repararse”, pronunció Schiappa Pietra.