Ricardo Olivera, presidente del Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe y candidato a parlamentario del Parlasur reflexionó sobre los resultados de este domingo y llamó a hacer una profunda autocrítica sobre las propuestas y ausencias del peronismo.

“Yo hago una reflexión que es muy propia que busca entender cómo se compuso el voto de Milei. Y para mí esto tiene que ver con errores nuestros. Milei gana en los barrios populares fuertemente, es decir que mucha gente que está bajo la línea de la pobreza perdió expectativa respecto a lo que nosotros podemos ofrecerle como gobierno”, expresó.

Además, consideró que otra parte de los votos de Mili llegaron por parte de los trabajadores informales que no hayan propuestas por parte de los partidos tradicionales, “Tenemos 35% de trabajadores informales y el peronismo siempre que discute lo hace en el marco del empleo formal y registrado. En relación al empleo informal nosotros no hemos presentado ninguna propuesta”, añadió.

"Los partidos tradicionales no hemos logrado interpretar la realidad y presentar propuestas para esta. No llegamos a asimilar los cambios que se generaron tras la pandemia. La salud es distinta, la escuela también y no pudimos presentar propuestas para estas transformaciones", cerró Olivera.

Escuchá la entrevista completa