El hincha de Central que eliminó a Newell’s de Copa Argentina: “fue un sabor especial”

Lucas Abascia nació en Rosario, y luego de un derrotero por el ascenso, recaló en Central Córdoba de Santiago del Estero, equipo que eliminó a Newell’s de la Copa Argentina el último miércoles. Al defensor, le tocó patear el último penal que le dio el boleto a la próxima instancia a su equipo, y dejó afuera al rojinegro de la competición.

El rosarino de 28 años habló en Pressing Deportivo, por Sí 98.9, y describió sus sensaciones como hincha de Rosario Central: “fue con un sabor especial, en el partido traté de dejarlo afuera a eso, porque capaz que me jugaba en contra, pero se ganó y fue un sabor un poquito más lindo”. “Fue un desahogo de todo el plantel que veníamos de bastantes batallas duras; la verdad que suma mucho en lo anímico y ojalá que el lunes podamos ganar de local seguir sumando puntos”, confesó.

“Soy hincha de Central de chiquito, mi papá me llevó a la cancha a los 2 o 3 años, lo sigo mucho, siempre trato de ver los partidos” -comentó el zaguero, que además agregó- “Patón Bauza siempre fue un referente en lo futbolístico; en Central ganó como jugador, como técnico, la verdad que si bien no me acuerdo mucho de cómo jugaba, porque creo que ni lo vi, es mi posición”, afirmó.

Abascia repasó su camino en el ascenso hasta llegar a la primera división: “estuve en Tiro Federal donde hice amigos, y después pasé a Sportivo Las Parejas donde estuve tres años y tengo hermosos recuerdos; después me fui a Morón” -también añadió sobre su llegada al Ferroviario en este mercado de pases- “yo llegué después de esos cinco partidos que los chicos no podían ganar, si le tocó Boca, River, Talleres; equipos muy duros, la verdad que el otro día fue un desahogo”, marcó.

El defensor cerró hablando de las expectativas puestas en mantener la categoría y en que cambió desde la salida de González Vélez, a la llega de Omar De Felippe: “jugábamos bien con Lucas pero no teníamos ese orden de atrás que hoy en día nos está haciendo ganar puntos”. “Omar conoce mucho la categoría, conoce mucho el fútbol argentino por eso empezamos a lograr puntos”, finalizó.