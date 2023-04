El clásico rosarino está a la vuelta de la esquina, y este miércoles por Pressing Deportivo pasó el ex jugador canalla Franco Niell. El delantero evocó los partidos en los que le tocó enfrentar a Newell's: “Hoy en día es de los mejores recuerdos que tengo. De más está decir cómo se viven los clásicos allá, y haber ganado y convertido la verdad que es muy lindo”.

Comparándolo con lo que es el clásico de La Plata, dijo: “Yo en La Plata lo viví adentro de la cancha pero como no vivía en la ciudad, no puedo compararlo con el rosarino. Al vivir en Rosario, uno siente mucho más el significado que tiene. El clima, cómo se vive en la calle, la gente te lo hace notar".

“A mí me tocaron clásicos que ganamos y solo empatamos uno, por eso te puedo decir que lo vivíamos de la mejor manera, porque la gente confiaba mucho en nosotros”.

Consultado por la manera en que Miguel Ángel Russo enfrenta los clásicos, sostuvo: “Miguel tiene mucha experiencia, muchos años de fútbol, siempre trae calma. Nosotros antes de los clásicos estábamos tranquilos porque él transmite eso, y al jugador lo ayuda mucho. Después en la semana trabaja a la perfección el partido que quiere".

Además, el delantero relató una linda anécdota de cuando decidió fichar por el canalla, aunque tenía todo acordado con Independiente: “En ese momento Independiente había descendido, y Central había ascendido. Además, cada vez que jugaba en el Gigante miraba cómo alentaba la gente, el ambiente que se generaba, y siempre pensaba que ‘sería lindo jugar acá’. Por suerte se me cumplió”.

“Si vuelvo a aquel momento, volvería sin dudas a tomar esa decisión. Con mi señora habíamos buscado a nuestro hijo más de dos años, y cuando llegué a Central quedó embarazada, así que imaginate”.

Para finalizar, Franco habló del cariño del hincha, que lo recuerda de la mejor manera no solo por sus goles en los clásicos, sino por su personalidad: “La gente me demuestra muchísimo cariño, cuando paso por al lado de un canalla siempre me dice algo lindo, y yo eso lo agradezco y lo devuelvo”.