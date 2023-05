La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un comunicado desaconsejando el uso de edulcorantes no azucarados para controlar el peso corporal o reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles (ENT). Una vez conocido el informe, la nutricionista Natacha García destacó la importancia de que los profesionales de la nutrición realicen una autorreflexión para analizar desde qué perspectiva están haciendo sus recomendaciones y qué hábitos de educación alimentaria están promoviendo en la vida diaria. Según García, es fundamental abordar no solo el tema de los edulcorantes, sino también otras cuestiones relacionadas con la alimentación que pueden tener consecuencias negativas para la salud.

“Los nutricionistas venimos abordando el tema de los edulcorantes en diversos ámbitos, como consultorios, escuelas y clubes, con el objetivo de enseñar a niños, adolescentes y adultos a apreciar el sabor natural de los alimentos, aquellos que de por sí son dulces. Estamos tan acostumbrados a consumir productos ultra procesados que nuestro umbral de dulzor se ha elevado demasiado”, explicó la experta en una entrevista en Si 98.9.

Es cada vez más común que se utilice de forma masiva cualquier edulcorante que resalte los sabores. La nutricionista, sin embargo, asegura que “es indispensable” comenzar a endulzar de manera más natural. El umbral de dulzura está tan alto, dice la experta, que se dejan de percibir sabores dulces de alimentos, como frutas o lácteos.

"Esta problemática se presenta con frecuencia en pacientes diabéticos o en personas que prefieren una dieta sin azúcares añadidos. Sin embargo, en lugar de recurrir a edulcorantes artificiales, es recomendable utilizar frutas como endulzantes naturales en la cocina y dedicar un poco más de tiempo a la preparación de los alimentos. Aunque sabemos que a veces el tiempo es limitado, es importante recordar que existen momentos en los que esta opción se vuelve necesaria", sugirió.

Para reducir el umbral de dulzura, García sugiere que se haga de manera gradual para poder adaptarse a un sabor menos dulce. Además, se pueden utilizar endulzantes naturales, como las hojas de stevia, que se pueden infundir para disminuir el consumo de azúcar refinado y de productos ultra procesados.