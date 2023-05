El ascenso del fútbol argentino pasa por un momento de transición, y en este contexto, Pressing Deportivo charló con Leandro Acoglanis, DT de Argentino de Rosario, quien habló de la actualidad del equipo y además de cómo se vive este año tan extraño para las categorías más bajas.

“Nosotros estamos bien, estamos contentos con el presente, si bien siempre queremos un poco más, somos un cuerpo técnico exigente”, expresó el entrenador en Pressing Deportivo, por Sí 98.9.

En una temporada en la que no habrá ascensos debido a que unificarán la C con la D, también habló de la motivación de los futbolistas, algo que podría ser un gran problema: “Nosotros creemos que al futbolista no hay que motivarlo, ellos son profesionales y saben dónde están. Lo de los no ascensos pasa a un segundo plano, estamos en la D y queremos ser los mejores de esta categoría”.

Por último, “Toto”, también tocó el tema económico, sobre cómo muchos jugadores prefieren irse a las ligas de campo antes que a una Primera D: “Es así, las ligas de campo suelen estar mejor económicamente, pero depende mucho de cada jugador, de dónde quieran jugar y a dónde quiera llegar. Saben que acá hay más exposición".